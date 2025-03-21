Британия заморозила российские активы на сумму более 25 млрд фунтов стерлингов

Великобритания, согласно данным за финансовый год 2023-2024, заморозила российские активы на сумму более 25 млрд фунтов стерлингов.
Главные тезисы
- Заморозка российских активов на 25 млрд фунтов стерлингов Великобританией привела к обострению экономической ситуации в России.
- Финансовые санкции усилили изоляцию России, вызвали обесценивание рубля, дефицит в бюджете и нехватку квалифицированных работников.
- Британия и ее союзники лишили Россию значительных средств, принимая решительные меры в ответ на вторжение в Украину.
Британия заморозила российские активы — сколько конкретно
Такие данные опубликованы 21 марта в ежегодном обзоре Управления по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI), говорится на сайте британского правительства.
Великобритания заморозила российские активы на сумму 25 млрд фунтов стерлингов и, работая с нашими союзниками, мы лишили Россию более 400 млрд долл., что эквивалентно четырем годам военных расходов России. Мы продолжим решительно применять финансовые санкции в рамках масштабного ответа на варварское вторжение России в Украину, — сообщила экономический секретарь Минфина Эмма Рейнольдс.
В отчете говорится, что по состоянию на март 2024 года правительство Великобритании ввело санкции против 2001 физического и юридического лица из РФ.
Отмечается также, что общее финансовое состояние России ухудшилось и ожидается, что федеральный бюджет будет оставаться дефицитным по меньшей мере до 2026 года.
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