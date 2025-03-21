Британия заморозила российские активы на сумму более 25 млрд фунтов стерлингов

Великобритания, согласно данным за финансовый год 2023-2024, заморозила российские активы на сумму более 25 млрд фунтов стерлингов.

Британия заморозила российские активы — сколько конкретно

Такие данные опубликованы 21 марта в ежегодном обзоре Управления по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI), говорится на сайте британского правительства.

Великобритания заморозила российские активы на сумму 25 млрд фунтов стерлингов и, работая с нашими союзниками, мы лишили Россию более 400 млрд долл., что эквивалентно четырем годам военных расходов России. Мы продолжим решительно применять финансовые санкции в рамках масштабного ответа на варварское вторжение России в Украину, — сообщила экономический секретарь Минфина Эмма Рейнольдс.

В отчете говорится, что по состоянию на март 2024 года правительство Великобритании ввело санкции против 2001 физического и юридического лица из РФ.

Отмечается также, что общее финансовое состояние России ухудшилось и ожидается, что федеральный бюджет будет оставаться дефицитным по меньшей мере до 2026 года.