Британія заморозила російські активи на суму понад 25 млрд фунтів стерлінгів

Велика Британія, згідно з даними за фінансовий рік 2023–2024, заморозила російських активів на суму понад 25 млрд фунтів стерлінгів.

Британія заморозила російські активи — скільки конкретно

Такі дані опубліковані 21 березня у щорічному огляді Управління з реалізації фінансових санкцій Великої Британії (OFSI), йдеться на сайті британського уряду.

Велика Британія заморозила російські активи на суму 25 млрд фунтів стерлінгів і, працюючи з нашими союзниками, ми позбавили Росію понад 400 млрд дол, що еквівалентно чотирьом рокам військових витрат Росії. Ми продовжимо рішуче застосовувати фінансові санкції в межах масштабної відповіді на варварське вторгнення Росії в Україну, — повідомила економічний секретар Мінфіну Емма Рейнольдс.

У звіті йдеться, що станом на березень 2024 року уряд Великої Британії ввів санкції проти 2 001 фізичної та юридичної особи з РФ.

Зазначається також, що загальний фінансовий стан Росії погіршився, і очікується, що федеральний бюджет залишатиметься дефіцитним щонайменше до 2026 року.