Британія заморозила російські активи на суму понад 25 млрд фунтів стерлінгів
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Економіка
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Британія заморозила російські активи на суму понад 25 млрд фунтів стерлінгів

Уряд Великої Британії
фунти

Велика Британія, згідно з даними за фінансовий рік 2023–2024, заморозила російських активів на суму понад 25 млрд фунтів стерлінгів.

Головні тези:

  • Велика Британія заморозила активи Росії на 25 млрд фунтів стерлінгів у рамках санкційної відповіді на вторгнення в Україну.
  • Внаслідок замороження активів Росії загострилася економічна ситуація в країні: дефіцитний бюджет, знецінення рубля, нестача кваліфікованих працівників.
  • Фінансові санкції призвели до посилення ізоляції Росії, а також позначилося на зміні стратегій постачання важливих товарів для російських військ.

Британія заморозила російські активи — скільки конкретно

Такі дані опубліковані 21 березня у щорічному огляді Управління з реалізації фінансових санкцій Великої Британії (OFSI), йдеться на сайті британського уряду.

Велика Британія заморозила російські активи на суму 25 млрд фунтів стерлінгів і, працюючи з нашими союзниками, ми позбавили Росію понад 400 млрд дол, що еквівалентно чотирьом рокам військових витрат Росії. Ми продовжимо рішуче застосовувати фінансові санкції в межах масштабної відповіді на варварське вторгнення Росії в Україну, — повідомила економічний секретар Мінфіну Емма Рейнольдс.

У звіті йдеться, що станом на березень 2024 року уряд Великої Британії ввів санкції проти 2 001 фізичної та юридичної особи з РФ.

Зазначається також, що загальний фінансовий стан Росії погіршився, і очікується, що федеральний бюджет залишатиметься дефіцитним щонайменше до 2026 року.

Рубль значно знецінився, і Росія відчуває нестачу кваліфікованих працівників, що ще більше напружує економіку. Інфляція зростає, причому темпи значно перевищують цільові показники, а високі відсоткові ставки та економічна ізоляція зробили позики дорогими. Внаслідок санкцій Великої Британії російські військові були змушені звертатися за критично важливими товарами до країн-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран.

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