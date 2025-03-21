Британія заморозила російські активи на суму понад 25 млрд фунтів стерлінгів

Велика Британія, згідно з даними за фінансовий рік 2023–2024, заморозила російських активів на суму понад 25 млрд фунтів стерлінгів.
Головні тези:
- Велика Британія заморозила активи Росії на 25 млрд фунтів стерлінгів у рамках санкційної відповіді на вторгнення в Україну.
- Внаслідок замороження активів Росії загострилася економічна ситуація в країні: дефіцитний бюджет, знецінення рубля, нестача кваліфікованих працівників.
- Фінансові санкції призвели до посилення ізоляції Росії, а також позначилося на зміні стратегій постачання важливих товарів для російських військ.
Британія заморозила російські активи — скільки конкретно
Такі дані опубліковані 21 березня у щорічному огляді Управління з реалізації фінансових санкцій Великої Британії (OFSI), йдеться на сайті британського уряду.
Велика Британія заморозила російські активи на суму 25 млрд фунтів стерлінгів і, працюючи з нашими союзниками, ми позбавили Росію понад 400 млрд дол, що еквівалентно чотирьом рокам військових витрат Росії. Ми продовжимо рішуче застосовувати фінансові санкції в межах масштабної відповіді на варварське вторгнення Росії в Україну, — повідомила економічний секретар Мінфіну Емма Рейнольдс.
У звіті йдеться, що станом на березень 2024 року уряд Великої Британії ввів санкції проти 2 001 фізичної та юридичної особи з РФ.
Зазначається також, що загальний фінансовий стан Росії погіршився, і очікується, що федеральний бюджет залишатиметься дефіцитним щонайменше до 2026 року.
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