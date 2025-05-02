Перешкоджають роботі радарів. Британія представила новітні дрони StormShroud — відео
Категорія
Технології
Дата публікації

Перешкоджають роботі радарів. Британія представила новітні дрони StormShroud — відео

StormShroud
Джерело:  Європейська правда

У Британії представили новітні дрони StormShroud, які здатні порушувати роботу великих радарів на великій відстані.

Головні тези:

  • Нові дрони StormShroud здатні порушувати роботу радарів на великій відстані, посилюючи обороноздатність Великої Британії.
  • Дрони оснащені високотехнологічним глушником сигналів, що дозволяє захищати літаки та пілотів від ворожих радарів.
  • StormShroud відкриває нові тактичні можливості для RAF, дозволяючи залишатися невидимими для ворога під час виконання ударних місій.

Британія представила унікальні дрони StormShroud

Як зазначили в оборонному відомстві, 2 травня ці дрони офіційно вступають у дію у складі Королівських військово-повітряних сил (RAF).

Це черговий крок у зміцненні обороноздатності Великої Британії, в умовах, коли збройні сили активно впроваджують досвід, отриманий з поля бою в Україні.

Британські військові інформують, що StormShroud — це революційний безпілотник нового покоління, який підвищує ефективність та живучість бойової авіації RAF.

Завдяки високотехнологічному глушнику сигналів BriteStorm, дрон здатен порушувати роботу ворожих радарів на великій відстані, тим самим захищаючи літаки та пілотів.

Уперше RAF отримує високотехнологічну електронну боротьбу без потреби в екіпажі — це відкриває нові тактичні можливості, дозволяючи літакам типу Typhoon і F-35 Lightning здійснювати удари, залишаючись невидимими для ворога.

Зазначається, що StormShroud стане першим представником цілого сімейства безпілотних систем нового покоління — Autonomous Collaborative Platforms (ACP) — які впроваджуються в RAF.

Прем’єр-міністр країни Кір Стармер відвідав цього дня підприємство Leonardo UK у Південно-Східній Англії, де ознайомився із виробництвом дронів.

Інвестиції в оборону — це інвестиції в майбутнє нашої країни. Разом із нашими союзниками, цей уряд вживає рішучих заходів, щоб протистояти Путіну та жорстко захищати безпеку Британії та Європи — це необхідна умова для реалізації нашого Плану змін і покращення життя людей у всіх куточках країни.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем’єр-міністр Британії

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