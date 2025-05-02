Перешкоджають роботі радарів. Британія представила новітні дрони StormShroud — відео

У Британії представили новітні дрони StormShroud, які здатні порушувати роботу великих радарів на великій відстані.
Головні тези:
- Нові дрони StormShroud здатні порушувати роботу радарів на великій відстані, посилюючи обороноздатність Великої Британії.
- Дрони оснащені високотехнологічним глушником сигналів, що дозволяє захищати літаки та пілотів від ворожих радарів.
- StormShroud відкриває нові тактичні можливості для RAF, дозволяючи залишатися невидимими для ворога під час виконання ударних місій.
Британія представила унікальні дрони StormShroud
Як зазначили в оборонному відомстві, 2 травня ці дрони офіційно вступають у дію у складі Королівських військово-повітряних сил (RAF).
Це черговий крок у зміцненні обороноздатності Великої Британії, в умовах, коли збройні сили активно впроваджують досвід, отриманий з поля бою в Україні.
Британські військові інформують, що StormShroud — це революційний безпілотник нового покоління, який підвищує ефективність та живучість бойової авіації RAF.
Introducing a new uncrewed aircraft into service: StormShroud.— Royal Air Force (@RoyalAirForce) May 2, 2025
The first of a new family of Autonomous Collaborative Platforms (ACPs), this will revolutionise the RAF’s advantage in the most contested battlespaces.
Full story: https://t.co/VWIpSQt8CN pic.twitter.com/M4xP6iXiZQ
Завдяки високотехнологічному глушнику сигналів BriteStorm, дрон здатен порушувати роботу ворожих радарів на великій відстані, тим самим захищаючи літаки та пілотів.
Зазначається, що StormShroud стане першим представником цілого сімейства безпілотних систем нового покоління — Autonomous Collaborative Platforms (ACP) — які впроваджуються в RAF.
Прем’єр-міністр країни Кір Стармер відвідав цього дня підприємство Leonardo UK у Південно-Східній Англії, де ознайомився із виробництвом дронів.
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