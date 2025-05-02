Перешкоджають роботі радарів. Британія представила новітні дрони StormShroud — відео

У Британії представили новітні дрони StormShroud, які здатні порушувати роботу великих радарів на великій відстані.

Британія представила унікальні дрони StormShroud

Як зазначили в оборонному відомстві, 2 травня ці дрони офіційно вступають у дію у складі Королівських військово-повітряних сил (RAF).

Це черговий крок у зміцненні обороноздатності Великої Британії, в умовах, коли збройні сили активно впроваджують досвід, отриманий з поля бою в Україні.

Британські військові інформують, що StormShroud — це революційний безпілотник нового покоління, який підвищує ефективність та живучість бойової авіації RAF.

Introducing a new uncrewed aircraft into service: StormShroud.



The first of a new family of Autonomous Collaborative Platforms (ACPs), this will revolutionise the RAF’s advantage in the most contested battlespaces.



Full story: https://t.co/VWIpSQt8CN pic.twitter.com/M4xP6iXiZQ — Royal Air Force (@RoyalAirForce) May 2, 2025

Завдяки високотехнологічному глушнику сигналів BriteStorm, дрон здатен порушувати роботу ворожих радарів на великій відстані, тим самим захищаючи літаки та пілотів.

Уперше RAF отримує високотехнологічну електронну боротьбу без потреби в екіпажі — це відкриває нові тактичні можливості, дозволяючи літакам типу Typhoon і F-35 Lightning здійснювати удари, залишаючись невидимими для ворога. Поширити

Зазначається, що StormShroud стане першим представником цілого сімейства безпілотних систем нового покоління — Autonomous Collaborative Platforms (ACP) — які впроваджуються в RAF.

Прем’єр-міністр країни Кір Стармер відвідав цього дня підприємство Leonardo UK у Південно-Східній Англії, де ознайомився із виробництвом дронів.