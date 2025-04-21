Британія кардинально збільшує виробництво 155-мм боєприпасів
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Британія кардинально збільшує виробництво 155-мм боєприпасів

снаряди
Джерело:  The Times

Британія різко збільшить свої можливості з виробництва вибухівки і боєприпасів, щоб більше не залежати від США і Франції в постачаннях.

Головні тези:

  • Британія розширює виробництво 155-мм боєприпасів, щоб уникнути залежності від постачань від США та Франції.
  • BAE Systems збільшить виробництво власних боєприпасів у 16 разів для задоволення попиту, викликаного війною в Україні.
  • Використовуючи інноваційну технологію, BAE Systems планує виробляти вибухівку самостійно та продавати технологію по всьому світу.

Британія масштабує виробництво боєприпасів

На майданчиках по всій Великій Британії будуть встановлені вантажні контейнери для виробництва вибухівки RDX, яку використовують у 155-мм боєприпасах.

Розширення виробництва власних боєприпасів відбувається на тлі того, як британські та європейські оборонні компанії відмовляються від купівлі американського обладнання на тлі побоювань, що президент Дональд Трамп зробив США ненадійним партнером.

До літа BAE збільшить виробництво 155-мм снарядів у 16 разів, порівняно з показниками дворічної давнини, щоб задовольнити попит, викликаний війною в Україні.

Використовуючи першу у світі інноваційну технологію, яка стала найбільшим переворотом у виробництві вибухових речовин за останні п'ять десятиліть, BAE тепер хоче виробляти свою власну вибухівку і продавати технологію по всьому світу.

Раніше BAE Systems імпортувала вибухівку RDX зі США і Франції.

Компанія, найбільший оборонний підрядник у Європі, сподівається досягти становища, за якого її боєприпаси виготовлятимуться без будь-яких американських компонентів або матеріалів, і їх можна буде використовувати та продавати без будь-яких обмежень з боку Америки.

BAE Systems є єдиною компанією у Великій Британії, яка виробляє 155-мм снаряди, і значна частина цих боєприпасів була передана Україні, що призвело до небезпечного дефіциту у Великій Британії.

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