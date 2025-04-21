Британия кардинально увеличивает производство 155-мм боеприпасов

Британия резко увеличит свои возможности по производству взрывчатки и боеприпасов, чтобы больше не зависеть от США и Франции в поставках.

Британия масштабирует производство боеприпасов

На площадках по всей Великобритании будут установлены грузовые контейнеры для производства взрывчатки RDX, используемой в 155-мм боеприпасах.

Расширение производства своих боеприпасов происходит на фоне того, как британские и европейские оборонные компании отказываются от покупки американского оборудования на фоне опасений, что президент Дональд Трамп сделал США ненадежным партнером.

К лету BAE увеличит производство 155-мм снарядов в 16 раз по сравнению с показателями двухлетней давности, чтобы удовлетворить спрос, вызванный войной в Украине.

Используя первую в мире инновационную технологию, ставшую наибольшим переворотом в производстве взрывчатых веществ за последние пять десятилетий, BAE теперь хочет производить свою собственную взрывчатку и продавать технологию по всему миру. Поделиться

Ранее BAE Systems импортировала взрывчатку RDX из США и Франции.

Компания, крупнейший оборонный подрядчик в Европе, надеется достичь положения, при котором ее боеприпасы будут производиться без каких-либо американских компонентов или материалов, и их можно будет использовать и продавать без каких-либо ограничений со стороны Америки.

BAE Systems является единственной компанией в Великобритании, производящей 155-мм снаряды, и значительная часть этих боеприпасов была передана Украине, что привело к опасному дефициту в Великобритании.