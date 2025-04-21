Британия кардинально увеличивает производство 155-мм боеприпасов

Британия резко увеличит свои возможности по производству взрывчатки и боеприпасов, чтобы больше не зависеть от США и Франции в поставках.
Главные тезисы
- Великобритания расширяет производство 155-мм боеприпасов для снижения зависимости от США и Франции в поставках.
- BAE Systems увеличит производство боеприпасов в 16 раз для удовлетворения спроса, вызванного войной в Украине.
- Используя инновационную технологию, BAE Systems планирует производить взрывчатку самостоятельно и продавать технологию по всему миру.
Британия масштабирует производство боеприпасов
На площадках по всей Великобритании будут установлены грузовые контейнеры для производства взрывчатки RDX, используемой в 155-мм боеприпасах.
Расширение производства своих боеприпасов происходит на фоне того, как британские и европейские оборонные компании отказываются от покупки американского оборудования на фоне опасений, что президент Дональд Трамп сделал США ненадежным партнером.
К лету BAE увеличит производство 155-мм снарядов в 16 раз по сравнению с показателями двухлетней давности, чтобы удовлетворить спрос, вызванный войной в Украине.
Ранее BAE Systems импортировала взрывчатку RDX из США и Франции.
Компания, крупнейший оборонный подрядчик в Европе, надеется достичь положения, при котором ее боеприпасы будут производиться без каких-либо американских компонентов или материалов, и их можно будет использовать и продавать без каких-либо ограничений со стороны Америки.
BAE Systems является единственной компанией в Великобритании, производящей 155-мм снаряды, и значительная часть этих боеприпасов была передана Украине, что привело к опасному дефициту в Великобритании.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-