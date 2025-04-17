Британия испытала новое антидроновое оружие RapidDestroyer
Категория
Технологии
Дата публикации

Британия испытала новое антидроновое оружие RapidDestroyer

RapidDestroyer
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Источник:  The Financial Times

Министерство обороны Великобритании успешно опробовало новый тип электронного оружия для борьбы с беспилотниками.

Главные тезисы

  • Антидроновое оружие RapidDestroyer успешно прошло испытания Великобританией и способно вывести из строя или уничтожить дроны на расстоянии.
  • Система RapidDestroyer способна сбивать несколько дронов одновременно, но затруднено использование для точной наводки на объекты, такие как аэропорты.
  • Разработка RapidDestroyer находится на ранней стадии развития, но уже продемонстрировала свою эффективность, уничтожив более 100 беспилотников в рамках испытаний.

Британия испытала новое антидроновое оружие

Речь идет о системе RapidDestroyer, разработанной консорциумом под руководством французского оборонного концерна Thales.

Она использует радиочастотное излучение высокой мощности для выведения из строя или уничтожения электроники дронов на расстоянии.

По информации Министерства обороны Великобритании, два роя из восьми дронов были обезврежены во время недавнего испытания. Всего же в рамках проекта было уничтожено более 100 БпЛА.

Как отмечают в издании, разработка все еще находится на ранешней стадии развития. Систему RapidDestroyer перевозят на платформе грузовика и требует большого количества энергии.

Этот тип оружия испускает широкий луч энергии, который стоит относительно недорого и позволяет сбивать несколько дронов одновременно. По словам экспертов, такая система хорошо работает против большого количества дронов, но из-за того, что она действует без точной наводки, ее сложно применять для защиты объектов, таких как аэропорты.

Эта технология также ориентирована на защиту от ракет. Военно-морские силы США объявили, что в 2026 году опробуют микроволновое оружие высокой мощности под названием Project Meteor, способное уничтожать противокорабельные баллистические ракеты.

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