Британия испытала новое антидроновое оружие RapidDestroyer

Британия испытала новое антидроновое оружие

Речь идет о системе RapidDestroyer, разработанной консорциумом под руководством французского оборонного концерна Thales.

Она использует радиочастотное излучение высокой мощности для выведения из строя или уничтожения электроники дронов на расстоянии.

По информации Министерства обороны Великобритании, два роя из восьми дронов были обезврежены во время недавнего испытания. Всего же в рамках проекта было уничтожено более 100 БпЛА.

Как отмечают в издании, разработка все еще находится на ранешней стадии развития. Систему RapidDestroyer перевозят на платформе грузовика и требует большого количества энергии.

Этот тип оружия испускает широкий луч энергии, который стоит относительно недорого и позволяет сбивать несколько дронов одновременно. По словам экспертов, такая система хорошо работает против большого количества дронов, но из-за того, что она действует без точной наводки, ее сложно применять для защиты объектов, таких как аэропорты.