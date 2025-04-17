Британія випробувала нову антидронову зброю RapidDestroyer

Британія випробувала нову антидронову зброю

Йдеться про систему RapidDestroyer, яку розробив консорціум під керівництвом французького оборонного концерну Thales.

Вона використовує радіочастотне випромінювання високої потужності для виведення з ладу або знищення електроніки дронів на відстані.

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, два рої з восьми дронів було знешкоджено під час нещодавнього випробування. Загалом же у рамках проєкту знищили понад 100 БпЛА.

Як зазначають у виданні, технологія все ще перебуває на ранній стадії розвитку. Систему RapidDestroyer перевозять на платформі вантажівки і вона потребує великої кількості енергії.

Цей тип зброї випускає широкий промінь енергії, який коштує відносно недорого й дозволяє збивати кілька дронів одночасно. За словами експертів, така система добре працює проти великої кількості дронів, але через те, що вона діє без точного наведення, її складно застосовувати для захисту об’єктів, як-от аеропорти.