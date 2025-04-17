Британія випробувала нову антидронову зброю RapidDestroyer
Категорія
Технології
Дата публікації

Британія випробувала нову антидронову зброю RapidDestroyer

RapidDestroyer
Джерело:  The Financial Times

Міністерство оборони Великої Британії успішно випробувало новий тип електронної зброї для боротьби з безпілотниками.

Головні тези:

  • Міністерство оборони Великої Британії успішно випробувало новий тип антидронової зброї RapidDestroyer.
  • Система використовує радіочастотне випромінювання високої потужності для виведення з ладу або знищення дронів на відстані.
  • RapidDestroyer може збивати кілька дронів одночасно, проте ускладнене застосування для точного наведення на об'єкти, такі як аеропорти.

Британія випробувала нову антидронову зброю

Йдеться про систему RapidDestroyer, яку розробив консорціум під керівництвом французького оборонного концерну Thales.

Вона використовує радіочастотне випромінювання високої потужності для виведення з ладу або знищення електроніки дронів на відстані.

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, два рої з восьми дронів було знешкоджено під час нещодавнього випробування. Загалом же у рамках проєкту знищили понад 100 БпЛА.

Як зазначають у виданні, технологія все ще перебуває на ранній стадії розвитку. Систему RapidDestroyer перевозять на платформі вантажівки і вона потребує великої кількості енергії.

Цей тип зброї випускає широкий промінь енергії, який коштує відносно недорого й дозволяє збивати кілька дронів одночасно. За словами експертів, така система добре працює проти великої кількості дронів, але через те, що вона діє без точного наведення, її складно застосовувати для захисту об’єктів, як-от аеропорти.

Як зауважили у виданні, ця технологія також орієнтована на захист від ракет. Військово-морські сили США оголосили, що у 2026 році випробують мікрохвильову зброю високої потужності під назвою Project Meteor, здатну знищувати протикорабельні балістичні ракети.

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