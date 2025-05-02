Препятствуют работе радаров. Британия представила новейшие дроны StormShroud — видео

В Британии представили новейшие дроны StormShroud, способные нарушать работу больших радаров на большом расстоянии.

Британия представила уникальные дроны StormShroud

Как отметили в оборонном ведомстве, 2 мая эти дроны официально вступают в силу в составе Королевских военно-воздушных сил (RAF).

Это очередной шаг в укреплении обороноспособности Великобритании в условиях, когда вооруженные силы активно внедряют опыт, полученный с поля боя в Украине.

Британские военные информируют, что StormShroud — это революционный беспилотник нового поколения, повышающий эффективность и живучесть боевой авиации RAF.

Introducing a new uncrewed aircraft into service: StormShroud.



The first of a new family of Autonomous Collaborative Platforms (ACPs), this will revolutionise the RAF’s advantage in the most contested battlespaces.



Full story: https://t.co/VWIpSQt8CN pic.twitter.com/M4xP6iXiZQ — Royal Air Force (@RoyalAirForce) May 2, 2025

Благодаря высокотехнологичному глушителю сигналов BriteStorm, дрон способен нарушать работу вражеских радаров на большом расстоянии, тем самым защищая самолеты и пилотов.

Впервые RAF получает высокотехнологичную электронную борьбу без необходимости экипажа — это открывает новые тактические возможности, позволяя самолетам типа Typhoon и F-35 Lightning совершать удары, оставаясь невидимыми для врага. Поделиться

StormShroud станет первым представителем целого семейства беспилотных систем нового поколения — Autonomous Collaborative Platforms (ACP) — внедряемых в RAF.

Премьер-министр страны Кир Стармер посетил в этот день предприятие Leonardo UK в Юго-Восточной Англии, где ознакомился с производством дронов.