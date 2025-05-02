Препятствуют работе радаров. Британия представила новейшие дроны StormShroud — видео

В Британии представили новейшие дроны StormShroud, способные нарушать работу больших радаров на большом расстоянии.
Главные тезисы
- Дроны StormShroud созданы для нарушения работы радаров на больших расстояниях, увеличивая защиту и эффективность боевой авиации RAF.
- Высокотехнологичный глушитель сигналов BriteStorm позволяет дронам оставаться невидимыми для врага при выполнении ударных миссий.
- StormShroud станет первым представителем беспилотных систем нового поколения в RAF, что открывает новые тактические возможности для вооруженных сил Британии.
Британия представила уникальные дроны StormShroud
Как отметили в оборонном ведомстве, 2 мая эти дроны официально вступают в силу в составе Королевских военно-воздушных сил (RAF).
Это очередной шаг в укреплении обороноспособности Великобритании в условиях, когда вооруженные силы активно внедряют опыт, полученный с поля боя в Украине.
Британские военные информируют, что StormShroud — это революционный беспилотник нового поколения, повышающий эффективность и живучесть боевой авиации RAF.
Introducing a new uncrewed aircraft into service: StormShroud.— Royal Air Force (@RoyalAirForce) May 2, 2025
The first of a new family of Autonomous Collaborative Platforms (ACPs), this will revolutionise the RAF’s advantage in the most contested battlespaces.
Full story: https://t.co/VWIpSQt8CN pic.twitter.com/M4xP6iXiZQ
Благодаря высокотехнологичному глушителю сигналов BriteStorm, дрон способен нарушать работу вражеских радаров на большом расстоянии, тем самым защищая самолеты и пилотов.
StormShroud станет первым представителем целого семейства беспилотных систем нового поколения — Autonomous Collaborative Platforms (ACP) — внедряемых в RAF.
Премьер-министр страны Кир Стармер посетил в этот день предприятие Leonardo UK в Юго-Восточной Англии, где ознакомился с производством дронов.
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