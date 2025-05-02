Препятствуют работе радаров. Британия представила новейшие дроны StormShroud — видео
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Технологии
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Препятствуют работе радаров. Британия представила новейшие дроны StormShroud — видео

StormShroud
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Источник:  Европейская правда

В Британии представили новейшие дроны StormShroud, способные нарушать работу больших радаров на большом расстоянии.

Главные тезисы

  • Дроны StormShroud созданы для нарушения работы радаров на больших расстояниях, увеличивая защиту и эффективность боевой авиации RAF.
  • Высокотехнологичный глушитель сигналов BriteStorm позволяет дронам оставаться невидимыми для врага при выполнении ударных миссий.
  • StormShroud станет первым представителем беспилотных систем нового поколения в RAF, что открывает новые тактические возможности для вооруженных сил Британии.

Британия представила уникальные дроны StormShroud

Как отметили в оборонном ведомстве, 2 мая эти дроны официально вступают в силу в составе Королевских военно-воздушных сил (RAF).

Это очередной шаг в укреплении обороноспособности Великобритании в условиях, когда вооруженные силы активно внедряют опыт, полученный с поля боя в Украине.

Британские военные информируют, что StormShroud — это революционный беспилотник нового поколения, повышающий эффективность и живучесть боевой авиации RAF.

Благодаря высокотехнологичному глушителю сигналов BriteStorm, дрон способен нарушать работу вражеских радаров на большом расстоянии, тем самым защищая самолеты и пилотов.

Впервые RAF получает высокотехнологичную электронную борьбу без необходимости экипажа — это открывает новые тактические возможности, позволяя самолетам типа Typhoon и F-35 Lightning совершать удары, оставаясь невидимыми для врага.

StormShroud станет первым представителем целого семейства беспилотных систем нового поколения — Autonomous Collaborative Platforms (ACP) — внедряемых в RAF.

Премьер-министр страны Кир Стармер посетил в этот день предприятие Leonardo UK в Юго-Восточной Англии, где ознакомился с производством дронов.

Инвестиции в оборону — это инвестиции в будущее нашей страны. Вместе с нашими союзниками, это правительство принимает решительные меры, чтобы противостоять Путину и жестко защищать безопасность Британии и Европы — это необходимое условие для реализации нашего Плана изменений и улучшения жизни людей во всех уголках страны.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Британии

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