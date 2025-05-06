Британия готовится к вторжению России — детали секретного плана

Как удалось узнать The Telegraph, Великобритания тайно готовится к прямому военному нападению России. Кроме того, известно, что обновленный "секретный план обороны родины” будет содержать стратегию на первые дни после удара по территории Британии со стороны страны-врага.

Что известно о тайном плане Британии

Официальный Лондон серьезно относится ко всем угрозам, которые в последние годы звучали со стороны Кремля.

Согласно данным СМИ, в тайном документе будет указано, как Великобритания будет реагировать на объявление войны.

В первую очередь речь идет о бункерах для защиты правительства и королевской семьи, трансляции государственных служб и накопления ресурсов.

Пока команда британского лидера Кира Стармера очень боится того, что их армия не только уступит России и ее союзникам на поле боя, но и будет неподготовленной и плохо защищенной внутри страны.

В секретном плане прописаны сценарии, согласно которым Британия попадет под удар обычных ракет и ядерных боеголовок.

Более того, Лондон также активно готовится к масштабным кибератакам со стороны России.