Британия готовится к вторжению России — детали секретного плана

Как удалось узнать The Telegraph, Великобритания тайно готовится к прямому военному нападению России. Кроме того, известно, что обновленный "секретный план обороны родины” будет содержать стратегию на первые дни после удара по территории Британии со стороны страны-врага.
Главные тезисы
- В документе предусмотрены меры по защите правительственных построек, королевской семьи и национальных ресурсов.
- План содержит стратегию ответа на ракетные и ядерные удары.
Что известно о тайном плане Британии
Официальный Лондон серьезно относится ко всем угрозам, которые в последние годы звучали со стороны Кремля.
Согласно данным СМИ, в тайном документе будет указано, как Великобритания будет реагировать на объявление войны.
В первую очередь речь идет о бункерах для защиты правительства и королевской семьи, трансляции государственных служб и накопления ресурсов.
Пока команда британского лидера Кира Стармера очень боится того, что их армия не только уступит России и ее союзникам на поле боя, но и будет неподготовленной и плохо защищенной внутри страны.
В секретном плане прописаны сценарии, согласно которым Британия попадет под удар обычных ракет и ядерных боеголовок.
Более того, Лондон также активно готовится к масштабным кибератакам со стороны России.
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