Британія надасть Україні новітню версію системи ППО Raven
Категорія
Світ
Дата публікації

Британія надасть Україні новітню версію системи ППО Raven

Raven
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Джерело:  The Times

Найближчими тижнями Британія відправить на передову в Україну новітню версію системи ППО Raven разом із партією дешевих муляжів, включно з фальшивими ракетами з тепловими випромінювачами, що виглядатимуть як справжні.

Головні тези:

  • Британія надасть Україні нову версію системи ППО Raven із фальшивими ракетами, які можна використовувати в бойових умовах.
  • Система Raven виявила високу ефективність у випробуваннях, дозволяючи захищати територію від дронів та крилатих ракет.

Україна отримає нову ППО Raven від Британії

За словами полковника Королівської морської піхоти Оллі Тодда, ранні постачання системи Raven використовувалися для захисту президентського палацу Володимира Зеленського.

Зазначається, що ракети Asraam, відправлені в Україну, були визнані непридатними для бойового застосування у Великій Британії через суворі норми щодо термінів зберігання.

І замість того щоб просто використовувати їх для випробувальних пусків, британські військові запропонували ідею інтеграції цих ракет у наземну систему ППО, яку Україна зможе застосовувати в бойових умовах, розповів Тодд.

Сьогодні в Україні було здійснено близько 400 запусків цієї системи. Ефективність проти іранських дронів Shahed і крилатих ракет оцінюють у 70%, що робить Raven однією з найрезультативніших систем ППО на озброєнні України. Ракети можна запускати дистанційно - за допомогою пульта.

За даними видання, подробиці про цю систему до теперішнього часу залишалися в секреті.

Відомо, що Raven використовує застарілі вдосконалені ракети "повітря-повітря" малої дальності (Asraam), а також старі комплектуючі від літаків Hawk, Jaguar і Tornado для створення наземної системи протиповітряної оборони, встановленої на транспортних засобах Supacat.

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