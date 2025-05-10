Британія надасть Україні новітню версію системи ППО Raven

Найближчими тижнями Британія відправить на передову в Україну новітню версію системи ППО Raven разом із партією дешевих муляжів, включно з фальшивими ракетами з тепловими випромінювачами, що виглядатимуть як справжні.

Україна отримає нову ППО Raven від Британії

За словами полковника Королівської морської піхоти Оллі Тодда, ранні постачання системи Raven використовувалися для захисту президентського палацу Володимира Зеленського.

Зазначається, що ракети Asraam, відправлені в Україну, були визнані непридатними для бойового застосування у Великій Британії через суворі норми щодо термінів зберігання.

І замість того щоб просто використовувати їх для випробувальних пусків, британські військові запропонували ідею інтеграції цих ракет у наземну систему ППО, яку Україна зможе застосовувати в бойових умовах, розповів Тодд.

Сьогодні в Україні було здійснено близько 400 запусків цієї системи. Ефективність проти іранських дронів Shahed і крилатих ракет оцінюють у 70%, що робить Raven однією з найрезультативніших систем ППО на озброєнні України. Ракети можна запускати дистанційно - за допомогою пульта. Поширити

За даними видання, подробиці про цю систему до теперішнього часу залишалися в секреті.