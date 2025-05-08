ППО України звітувала про бойову роботу протягом 7 травня

Від 14:30 до 20:30 7 травня російська окупаційна армія застосувала для атаки по Україні 31 безпілотник. Українські захисники збили 20 ворожих дронів.

ППО збила 20 російських шахедів

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що росіяни здійснювали запуски дронів із району Міллерово (РФ).

Підтверджено збиття 20 ударних БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни.

Там додали, що 6 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Звіт ППО