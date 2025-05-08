ППО України звітувала про бойову роботу протягом 7 травня

Від 14:30 до 20:30 7 травня російська окупаційна армія застосувала для атаки по Україні 31 безпілотник. Українські захисники збили 20 ворожих дронів.
Головні тези:
- Українська ППО звітувала про 31 безпілотник, що був застосований російською окупаційною армією 7 травня, з яких 20 було збито захисниками.
- Зазначено, що було збито БпЛА типу Shahed, які летіли з району Міллерово (РФ).
ППО збила 20 російських шахедів
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що росіяни здійснювали запуски дронів із району Міллерово (РФ).
Підтверджено збиття 20 ударних БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни.
Там додали, що 6 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Протягом поточної доби 8 травня станом на 08:00 у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БПЛА не зафіксовано. Утім протягом ночі ворог активізував удари тактичною авіацією з застосуванням керованих авіабомб по Сумщині.
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