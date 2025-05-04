Сили ППО оголосили результати повітряного бою з армією РФ

Протягом ночі 3-4 травня захисникам українського неба вдалося успішно знищити 69 російських ударних дронів. Окрім того, ще 80 безпілотників були знешкоджені та не долетіли до цілі.

Сили ППО розкрили результати своєї роботи

Нова атака розпочалася близько 21:00 3 травня. Армія РФ здійснювала повітряний напад 165-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Приморськ — ТОТ Запорізької обл.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 69 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Поширити

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що 80 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під удари ворога цього разу потрапили Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.