Сили ППО оголосили результати повітряного бою з армією РФ

Протягом ночі 3-4 травня захисникам українського неба вдалося успішно знищити 69 російських ударних дронів. Окрім того, ще 80 безпілотників були знешкоджені та не долетіли до цілі.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.
Сили ППО розкрили результати своєї роботи
Нова атака розпочалася близько 21:00 3 травня. Армія РФ здійснювала повітряний напад 165-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Приморськ — ТОТ Запорізької обл.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ наголошують, що 80 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під удари ворога цього разу потрапили Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.
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