Сили ППО оголосили результати повітряного бою з армією РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО оголосили результати повітряного бою з армією РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО розкрили результати своєї роботи
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Протягом ночі 3-4 травня захисникам українського неба вдалося успішно знищити 69 російських ударних дронів. Окрім того, ще 80 безпілотників були знешкоджені та не долетіли до цілі.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
  • Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.

Сили ППО розкрили результати своєї роботи

Нова атака розпочалася близько 21:00 3 травня. Армія РФ здійснювала повітряний напад 165-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Приморськ — ТОТ Запорізької обл.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 69 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що 80 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під удари ворога цього разу потрапили Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

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