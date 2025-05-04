Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с армией РФ

В ночь 3-4 мая защитникам украинского неба удалось успешно уничтожить 69 российских ударных дронов. Кроме того, еще 80 беспилотников были обезврежены и не долетели до цели.

Силы ПВО раскрыли результаты своей работы

Новая атака началась около 21:00 3 мая. Армия РФ осуществляла воздушное нападение 165 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Приморск — ТОТ Запорожской обл.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 69 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ подчеркивают, что 80 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удары врага в этот раз попали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Черкаская и Киевская области.