Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с армией РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с армией РФ

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
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В ночь 3-4 мая защитникам украинского неба удалось успешно уничтожить 69 российских ударных дронов. Кроме того, еще 80 беспилотников были обезврежены и не долетели до цели.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на востоке, севере, юге и в центре страны.
  • В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина, Черкасщина и Киевщина.

Силы ПВО раскрыли результаты своей работы

Новая атака началась около 21:00 3 мая. Армия РФ осуществляла воздушное нападение 165 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Приморск — ТОТ Запорожской обл.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 69 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

Воздушные силы ВСУ подчеркивают, что 80 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удары врага в этот раз попали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Черкаская и Киевская области.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

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