ПВО Украины отчиталась о боевой работе в течение 7 мая

С 14:30 до 20:30 7 мая российская оккупационная армия применила для атаки по Украине 31 беспилотник. Украинские защитники сбили 20 вражеских дронов.

ПВО сбила 20 российских шахедов

Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что россияне осуществляли запуск дронов из района Миллерово (РФ).

Подтверждено сбитие 20 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и в центре страны.

Там добавили, что 6 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены (без негативных последствий).

Отчет ПВО