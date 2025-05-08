ПВО Украины отчиталась о боевой работе в течение 7 мая
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины отчиталась о боевой работе в течение 7 мая

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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С 14:30 до 20:30 7 мая российская оккупационная армия применила для атаки по Украине 31 беспилотник. Украинские защитники сбили 20 вражеских дронов.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО сообщила о сбитии 20 вражеских беспилотников российской оккупационной армии 7 мая.
  • Среди сбитых дронов были БпЛА типа Shahed, запущенные из района Миллерово в России.

ПВО сбила 20 российских шахедов

Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что россияне осуществляли запуск дронов из района Миллерово (РФ).

Подтверждено сбитие 20 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и в центре страны.

Там добавили, что 6 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены (без негативных последствий).

Отчет ПВО

В течение текущих суток 8 мая по состоянию на 08:00 в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения ударных БПЛА не зафиксировано. Впрочем, в течение ночи враг активизировал удары тактической авиацией с применением управляемых авиабомб по Сумщине.

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