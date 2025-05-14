Военные преступления РФ в Украине. Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала

Совет Европы сделал важный шаг к привлечению российского руководства к ответственности — поддержал создание Спецтрибунала за преступление агрессии.

Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала насчет преступлений России

Об этом сообщает глава постоянной делегации ВР в ПАСЕ Мария Мезенцева.

Решение было принято сегодня, 14 мая, в Люксембурге во время заседания Комитета министров.

Большое спасибо коллегам из ОП и Кабмина за работу и нашей делегации в ПАСЕ, которая боролась за это решение с самого начала. Мария Мезенцева Глава постоянной делегации ВР в ПАСЕ

9 мая во Львове состоялась встреча министров иностранных дел стран, поддерживающих создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

По ее итогам участники достигли политической договоренности о запуске такого механизма.

Основной целью трибунала является привлечение к ответственности российского диктатора Владимира Путина и других чиновников за развязывание войны против Украины.

Отметим, что Международный уголовный суд (МКС) не имеет юрисдикции по данным преступлениям, поскольку Россия не является участницей Римского устава, а Украина не была полноправным членом на момент вторжения. Поделиться

Поэтому новый суд заполняет правовой вакуум, позволяя расследовать и преследовать лиц, ответственных за злость.