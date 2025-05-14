Военные преступления РФ в Украине. Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала
Категория
Мир
Дата публикации

Военные преступления РФ в Украине. Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала

Мария Мезенцева
Совет Европы
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Совет Европы сделал важный шаг к привлечению российского руководства к ответственности — поддержал создание Спецтрибунала за преступление агрессии.

Главные тезисы

  • Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала за военные преступления России в Украине.
  • Решение Совета Европы может привести к привлечению российского руководства, включая Владимира Путина, к ответственности за войну против Украины.
  • Создание Спецтрибунала заполняет правовой вакуум, позволяя расследовать и преследовать лиц, ответственных за военные преступления.

Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала насчет преступлений России

Об этом сообщает глава постоянной делегации ВР в ПАСЕ Мария Мезенцева.

Решение было принято сегодня, 14 мая, в Люксембурге во время заседания Комитета министров.

Большое спасибо коллегам из ОП и Кабмина за работу и нашей делегации в ПАСЕ, которая боролась за это решение с самого начала.

Мария Мезенцева

Мария Мезенцева

Глава постоянной делегации ВР в ПАСЕ

9 мая во Львове состоялась встреча министров иностранных дел стран, поддерживающих создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

По ее итогам участники достигли политической договоренности о запуске такого механизма.

Основной целью трибунала является привлечение к ответственности российского диктатора Владимира Путина и других чиновников за развязывание войны против Украины.

Отметим, что Международный уголовный суд (МКС) не имеет юрисдикции по данным преступлениям, поскольку Россия не является участницей Римского устава, а Украина не была полноправным членом на момент вторжения.

Поэтому новый суд заполняет правовой вакуум, позволяя расследовать и преследовать лиц, ответственных за злость.

Этот шаг важен для Украины, поскольку он не только способствует международному признанию агрессии России, но и усиливает правовые и политические основы для привлечения к ответственности лиц, ответственных за войну.

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