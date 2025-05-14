Военные преступления РФ в Украине. Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала

Совет Европы сделал важный шаг к привлечению российского руководства к ответственности — поддержал создание Спецтрибунала за преступление агрессии.
Главные тезисы
- Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала за военные преступления России в Украине.
- Решение Совета Европы может привести к привлечению российского руководства, включая Владимира Путина, к ответственности за войну против Украины.
- Создание Спецтрибунала заполняет правовой вакуум, позволяя расследовать и преследовать лиц, ответственных за военные преступления.
Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала насчет преступлений России
Об этом сообщает глава постоянной делегации ВР в ПАСЕ Мария Мезенцева.
Решение было принято сегодня, 14 мая, в Люксембурге во время заседания Комитета министров.
9 мая во Львове состоялась встреча министров иностранных дел стран, поддерживающих создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
По ее итогам участники достигли политической договоренности о запуске такого механизма.
Основной целью трибунала является привлечение к ответственности российского диктатора Владимира Путина и других чиновников за развязывание войны против Украины.
Поэтому новый суд заполняет правовой вакуум, позволяя расследовать и преследовать лиц, ответственных за злость.
Этот шаг важен для Украины, поскольку он не только способствует международному признанию агрессии России, но и усиливает правовые и политические основы для привлечения к ответственности лиц, ответственных за войну.
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