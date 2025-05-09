Страны ЕС сделали совместное заявление о создании спецтрибунала для РФ

На День Европы 9 мая во Львов прибыли министры иностранных дел и дипломаты европейских стран, в том числе глава дипломатии ЕС Кая Каллас, новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. В общей сложности в город съехались 35 делегаций из стран Европейского Союза и других государств.

Спецтрибунал для России заработает в Гааге

Ключевым событием стало принятие политического решения о спецтрибунале по расследованию преступлений РФ против Украины.

Во время встречи коалиции государств War Crimes Group, работающей над созданием специального трибунала для высших должностных лиц России, ответственных за убийства украинцев, массовые разрушения и другие военные преступления, представители стран ЕС, Совета Европы и украинской власти приняли Львовскую декларацию. Она дает старт, а будущее подписание соглашения между Украиной и Советом Европы поставит финальную точку в запуске трибунала. Поделиться

Речь идет о высокопоставленных лицах России, принимавших решение о преступлениях, в частности об ответственности так называемого президента России, а также премьер-министра и министра иностранных дел РФ.

Как отметили во время заседания во Львове, к созданию трибунала шли более двух лет. Была создана группа экспертов, в которую до сих пор могут присоединиться участники.

Трибунал будет в Гааге. Сейчас начнется работа по нему с Советом Европы, который и будет центральным элементом процесса.