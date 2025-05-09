Страны ЕС сделали совместное заявление о создании спецтрибунала для РФ

На День Европы 9 мая во Львов прибыли министры иностранных дел и дипломаты европейских стран, в том числе глава дипломатии ЕС Кая Каллас, новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. В общей сложности в город съехались 35 делегаций из стран Европейского Союза и других государств.
Главные тезисы
- Подписание Львовской декларации является ключевым событием в запуске спецтрибунала для РФ, сосредоточенного на высших должностных лицах России, ответственных за военные преступления против Украины.
- Принятое политическое решение о спецтрибунале по расследованию преступлений РФ против Украины станет отправной точкой для работы трибунала в Гааге.
- Запуск трибунала занял более двух лет, включая создание экспертной группы и ожидаемое заключение соглашения между Украиной и Советом Европы.
Спецтрибунал для России заработает в Гааге
Ключевым событием стало принятие политического решения о спецтрибунале по расследованию преступлений РФ против Украины.
Речь идет о высокопоставленных лицах России, принимавших решение о преступлениях, в частности об ответственности так называемого президента России, а также премьер-министра и министра иностранных дел РФ.
Как отметили во время заседания во Львове, к созданию трибунала шли более двух лет. Была создана группа экспертов, в которую до сих пор могут присоединиться участники.
Трибунал будет в Гааге. Сейчас начнется работа по нему с Советом Европы, который и будет центральным элементом процесса.
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