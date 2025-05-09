Страны ЕС сделали совместное заявление о создании спецтрибунала для РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Страны ЕС сделали совместное заявление о создании спецтрибунала для РФ

ЕС
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Источник:  Эспрессо

На День Европы 9 мая во Львов прибыли министры иностранных дел и дипломаты европейских стран, в том числе глава дипломатии ЕС Кая Каллас, новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. В общей сложности в город съехались 35 делегаций из стран Европейского Союза и других государств.

Главные тезисы

  • Подписание Львовской декларации является ключевым событием в запуске спецтрибунала для РФ, сосредоточенного на высших должностных лицах России, ответственных за военные преступления против Украины.
  • Принятое политическое решение о спецтрибунале по расследованию преступлений РФ против Украины станет отправной точкой для работы трибунала в Гааге.
  • Запуск трибунала занял более двух лет, включая создание экспертной группы и ожидаемое заключение соглашения между Украиной и Советом Европы.

Спецтрибунал для России заработает в Гааге

Ключевым событием стало принятие политического решения о спецтрибунале по расследованию преступлений РФ против Украины.

Во время встречи коалиции государств War Crimes Group, работающей над созданием специального трибунала для высших должностных лиц России, ответственных за убийства украинцев, массовые разрушения и другие военные преступления, представители стран ЕС, Совета Европы и украинской власти приняли Львовскую декларацию. Она дает старт, а будущее подписание соглашения между Украиной и Советом Европы поставит финальную точку в запуске трибунала.

Речь идет о высокопоставленных лицах России, принимавших решение о преступлениях, в частности об ответственности так называемого президента России, а также премьер-министра и министра иностранных дел РФ.

Как отметили во время заседания во Львове, к созданию трибунала шли более двух лет. Была создана группа экспертов, в которую до сих пор могут присоединиться участники.

Трибунал будет в Гааге. Сейчас начнется работа по нему с Советом Европы, который и будет центральным элементом процесса.

На следующей неделе в Люксембурге состоится формальное процедурное одобрение этого процесса. Далее запланировано заключение соглашения между Советом Европы и Украиной. Это поставит финальную точку в создании юридической инфраструктуры для создания трибунала. Ожидается, что специальный трибунал начнет работу в 2026 году.

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