Спецтрибунал для России. ПАСЕ приняла соответствующую резолюцию

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 26 июня одобрила три резолюции, связанные с Украиной — о юридических аспектах российской агрессии, роли санкций и противодействии искоренению культурной идентичности.
Главные тезисы
- Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила создание спецтрибунала для расследования преступлений России.
- Принятые решения рассматривают роль санкций в противодействии захватнической войне и укреплении украинской культурной идентичности.
- Спецтрибунал позволит установить ответственность России за агрессивные действия против Украины.
- Украина и международное сообщество активно борются за справедливость и защиту прав в контексте российской агрессии.
- Принятое решение начинает процесс создания спецтрибунала по агрессии РФ.
ПАСЕ призвала создать спецтрибунал для расследования преступлений России
Первая резолюция о юридических аспектах агрессии России против Украины повторяет призыв ПАСЕ о создании спецтрибунала за преступление российской агрессии.
Об этом сообщила глава украинской делегации ПАСЕ Мария Мезенцева.
Резолюция также призывает опубликовать Реестр компаний и физических лиц, нарушающих или обходящих санкции против России, а также поддерживающих Россию в войне против Украины.
Третий документ, принятый ПАСЕ, посвящен противодействию искоренению культурной идентичности во время войны и в мирное время и отмечает геноцид, который делает Россия, пытаясь уничтожить украинскую культурную идентичность.
Резолюция, в частности, отмечает, что Россия — спонсор терроризма, который также практикует идеологию рашизма, и русифицирует многочисленные коренные народы, постепенно стирая их культурную идентичность.
Вот некоторые важные из них, отмечающие, что:
РФ — спонсор терроризма и также практикует идеологию рашизма.
РФ преследует русификаторскую политику многочисленные коренные народы в стране, постепенно стирая их культурную идентичность путем ограничения использования их языков, особенно в системе образования, сокращая сферы их культурного выражения, искажая их историю и лишая их исторической памяти, а также путем захвата и преследования активистов этнических меньшинств.
запрет российских медиа, распространяющих пропаганду
наложить санкции на компании — производителей оружия в РФ — их владельцев и менеджеров
призыв к датским коллегам отреагировать на суда, эксплуатирующие свободу навигации (все понимают, что РФ перевозит в них)
опубликовать Реестр кампаний и физлиц, нарушающих или обходящих санкции, а также поддерживающих РФ в их войне против Украины
Заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, которая была соавторкой проекта последней резолюции, подчеркнула, что Ассамблея впервые приняла отдельную резолюцию по культурной тематике, где признает уничтожение культурных ценностей не только военными преступлениями, но и частью процесса геноцида.
Совет Европы начинает процесс создания спецтрибунала по агрессии РФ против Украины
В Совете Европы 4 мая было принято важное решение о спецтрибунале по агрессии РФ против Украины.
Об этом в сети Х сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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