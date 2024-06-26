Спецтрибунал для России. ПАСЕ приняла соответствующую резолюцию

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 26 июня одобрила три резолюции, связанные с Украиной — о юридических аспектах российской агрессии, роли санкций и противодействии искоренению культурной идентичности.

ПАСЕ призвала создать спецтрибунал для расследования преступлений России

Первая резолюция о юридических аспектах агрессии России против Украины повторяет призыв ПАСЕ о создании спецтрибунала за преступление российской агрессии.

Об этом сообщила глава украинской делегации ПАСЕ Мария Мезенцева.

Вторая — о роли санкций в противодействии захватнической войне России против Украины — призывает к созданию международного компенсационного механизма для пострадавших в войне и дальнейшему давлению на российские компании-производители оружия и пропагандистские СМИ. Поделиться

Резолюция также призывает опубликовать Реестр компаний и физических лиц, нарушающих или обходящих санкции против России, а также поддерживающих Россию в войне против Украины.

Третий документ, принятый ПАСЕ, посвящен противодействию искоренению культурной идентичности во время войны и в мирное время и отмечает геноцид, который делает Россия, пытаясь уничтожить украинскую культурную идентичность.

Резолюция, в частности, отмечает, что Россия — спонсор терроризма, который также практикует идеологию рашизма, и русифицирует многочисленные коренные народы, постепенно стирая их культурную идентичность.

Все предложенные поправки от нашей делегации учтены! Это настоящий украинский День в ПАСЕ! Мария Мезенцева Глава украинской делегации в ПАСЕ

Вот некоторые важные из них, отмечающие, что:

РФ — спонсор терроризма и также практикует идеологию рашизма.

РФ преследует русификаторскую политику многочисленные коренные народы в стране, постепенно стирая их культурную идентичность путем ограничения использования их языков, особенно в системе образования, сокращая сферы их культурного выражения, искажая их историю и лишая их исторической памяти, а также путем захвата и преследования активистов этнических меньшинств.

запрет российских медиа, распространяющих пропаганду

наложить санкции на компании — производителей оружия в РФ — их владельцев и менеджеров

призыв к датским коллегам отреагировать на суда, эксплуатирующие свободу навигации (все понимают, что РФ перевозит в них)

опубликовать Реестр кампаний и физлиц, нарушающих или обходящих санкции, а также поддерживающих РФ в их войне против Украины

Заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, которая была соавторкой проекта последней резолюции, подчеркнула, что Ассамблея впервые приняла отдельную резолюцию по культурной тематике, где признает уничтожение культурных ценностей не только военными преступлениями, но и частью процесса геноцида.

Совет Европы начинает процесс создания спецтрибунала по агрессии РФ против Украины

В Совете Европы 4 мая было принято важное решение о спецтрибунале по агрессии РФ против Украины.

Об этом в сети Х сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.