Спецтрибунал для Росії. ПАРЄ ухвалила відповідну резолюцію

Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні 26 червня схвалила три резолюції, пов’язані з Україною — про юридичні аспекти російської агресії, роль санкцій та протидію викоріненню культурної ідентичності.

ПАРЄ закликала створити спецтрибунал для розслідування злочинів Росії

Перша резолюція про юридичні аспекти агресії Росії проти України повторює заклик ПАРЄ про створення спецтрибуналу за злочин російської агресії.

Про це повідомила голова української делегації ПАРЄ Марія Мезенцева.

Друга — про роль санкцій у протидії загарбницькій війні Росії проти України — закликає до створення міжнародного компенсаційного механізму для постраждалих у війні та подальшого тиску на російські компанії-виробники зброї та пропагандистські ЗМІ. Поширити

Резолюція також закликає опублікувати Реєстр компаній та фізичних осіб, які порушують або обходять санкції проти Росії, а також підтримують Росію у війні проти України.

Третій документ, ухвалений ПАРЄ, присвячений протидії викоріненню культурної ідентичності під час війни та у мирний час та наголошує на геноциді, який чинить Росія, намагаючись знищити українську культурну ідентичність.

Резолюція, серед іншого, наголошує, що Росія — спонсор тероризму, який також практикує ідеологію рашизму, та русифікує численні корінні народи, поступово стираючи їхню культурну ідентичність.

Всі запропоновані поправки від нашої делегації враховані! Це справжній украінський День в ПАРЄ! Марія Мезенцева Голова української делегації в ПАРЄ

Ось деякі важливі з них, які зазначають, що:

РФ — спонсор тероризму і також практикує ідеологію рашизму

РФ переслідує русифікаторською політикою численні корінні народи у країні, поступово стираючи їхню культурну ідентичність шляхом обмеження використання їхніх мов, особливо в системі освіти, скорочуючи сфери їхнього культурного вираження, спотворюючи їх історію та позбавляючи їх історичної пам’яті, а також шляхом захоплення та переслідування активістів етнічних меншин.

заборона російських медіа, які розповсюджують пропаганду

накласти санкції на компанії — виробників зброї в РФ — їх власників і менеджерів

заклик до датських колег відреагувати на судна, які експлуатують свободу навігації (всі розуміють, що РФ перевозить в них)

опублікувати Реєстр кампаній та фізосіб, які порушують або обходять санкції, а також підтримують РФ у їх війні проти України

Заступниця голови української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, яка була співавторкою проєкту останньої резолюції, наголосила, що Асамблея вперше ухвалила окрему резолюцію з культурної тематики, де визнає знищення культурних цінностей не лише воєнними злочинами, а й частиною процесу геноциду.

Рада Європи починає процес створення спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України

У Раді Європи 4 травня ухвалили важливе рішення про спецтрибунал щодо агресії РФ проти України.

Про це у мережі Х повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.