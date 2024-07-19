Когда согласуют формат спецтрибунала для России — данные Минюста

Формат Специального трибунала над Россией за ее агрессию против Украины могут окончательно согласовать уже этой осенью.

Когда согласуют формат спецтрибунала для России

Движение происходит. Безусловно, переговоры о создании трибунала затянулись. Третий год войны. (…) Они в последнее время продвинулись очень далеко. Примерный формат трибунала, который кажется членам переговоров оптимальным, он более или менее определен. Выглядит все более или менее оптимистично. Есть шансы, что уже этой осенью, возможно, мы выйдем на какие-нибудь финальные компромиссы и видение формата трибунала, — заявил он. Поделиться

По словам министра, одним из камней преткновения, от которого зависит успех переговоров по созданию Спецтрибунала, есть вопрос о возможности осуждения Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Нужно смотреть на полномочия трибунала, именно на этот счет и продолжается дискуссия. К примеру, Международный уголовный суд точно может рассматривать дела в отношении Путина, но это довольно редкое исключение из общих правил. В общем, президенты пользуются правом на иммунитет. Собственно, будут ли эти лица пользоваться иммунитетом от вновь созданного трибунала, которая до этого шла и продолжается самая большая дискуссия среди участников, — пояснил Малюска. Поделиться

Перспектива создания международного трибунала над Россией

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что у Украины есть собственное видение специального трибунала над Россией. По его словам, разные страны ищут разнообразные компромиссы, в том числе рассматривается "гибридный формат" трибунала, поддерживающего несколько международных партнеров Украины.

"Гибридный трибунал" поддерживают США. По замыслу, это должен быть "международный, интернационализированный трибунал, но на основе юридической системы Украины". Будет работать трибунал также не в Украине, а в другой европейской стране.

Также мы рассказывали, что по договоренности Украины с Нидерландами Спецтрибунал по России будет базироваться в Гааге.