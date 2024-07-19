Коли узгодять формат спецтрибуналу для Росії — дані Мін'юсту
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли узгодять формат спецтрибуналу для Росії — дані Мін'юсту

денис малюська
Джерело:  Укрінформ

Формат Спеціального трибуналу над Росією за її агресію проти України можуть остаточно узгодити вже цієї осені.

Головні тези:

  • Узгодження формату спецтрибуналу для Росії може відбутися цієї осені, після тривалих перемовин.
  • Ключовим питанням є можливість засудження Володимира Путіна та його найближчого оточення та обговорення використання імунітету.
  • Президент Володимир Зеленський підтримує ідею реалізації 'гібридного трибуналу', який базуватиметься на юридичній системі України і підтримується кількома міжнародними партнерами.
  • Розглядається можливість створення міжнародного, інтернаціоналізованого трибуналу над Росією, який не працюватиме в Україні, а в іншій європейській країні.
  • Згідно з попередньою домовленістю, Спецтрибунал по Росії базуватиметься в Гаазі за участю України й Нідерландів.

Коли узгодять формат спецтрибуналу для Росії

Рух відбувається. Безумовно, перемовини щодо створення трибуналу затягнулися. Третій рік війни. (...) Вони останнім часом просунулись дуже далеко. Приблизний формат трибуналу, який видається членам перемовин оптимальним, він більш-менш визначений. Виглядає все більш-менш оптимістично. Є шанси, що вже цієї осені, можливо, ми вийдемо на якісь фінальні компроміси та бачення формату трибуналу, — заявив він.

За словами міністра, одним із каменів спотикання, від якого залежить успіх переговорів щодо створення Спецтрибуналу, є питання про можливість засудження Володимира Путіна та його найближчого оточення.

Потрібно дивитися на повноваження трибуналу, саме з цього приводу і триває дискусія. Наприклад, Міжнародний кримінальний суд точно може розглядати справи щодо Путіна, але це досить рідкісний виняток із загальних правил. Загалом президенти користуються правом на імунітет. Власне, чи користуватимуться ці особи імунітетом від новоствореного трибуналу, що до цього йшла і триває найбільша дискусія серед учасників, — пояснив Малюська.

Перспектива створення міжнародного трибуналу над Росією

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має власне бачення спеціального трибуналу над Росією. За його словами, різні країни шукають різноманітні компроміси, у тому числі розглядається "гібридний формат" трибуналу, який підтримує кілька міжнародних партнерів України.

"Гібридний трибунал" підтримують зокрема США. За задумом це має бути "міжнародний, інтернаціоналізований трибунал, але на основі юридичної системи України". Працюватиме трибунал також не в Україні, а в іншій європейській країні.

Також ми розповідали, що за домовленістю України з Нідерландами Спецтрибунал по Росії базуватиметься в Гаазі.

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