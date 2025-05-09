Країни ЄС зробили спільну заяву щодо створення спецтрибуналу для РФ
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Світ
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Країни ЄС зробили спільну заяву щодо створення спецтрибуналу для РФ

Спецтрибунал
Джерело:  Еспресо

На День Європи 9 травня до Львова прибули міністри закордонних справ та дипломати європейських країн, зокрема глава дипломатії ЄС Кая Каллас, новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Загалом у місто з'їхалися 35 делегацій з країн Європейського Союзу й інших держав.

Головні тези:

  • Підписання Львівської декларації є ключовою подією у запуску спецтрибуналу для РФ.
  • Спецтрибунал буде зосереджений на вищих посадових особах Росії, відповідальних за воєнні злочини проти України.
  • Після ухвалення декларації у Львові планується укладення угоди між українською владою та Радою Європи.

Спецтрибунал для Росії запрацює у Гаазі

Ключовою подією стало ухвалення політичного рішення про спецтрибунал з розслідування злочинів РФ проти України.

Під час зустрічі коаліції держав War Crimes Group, яка працює над створенням спеціального трибуналу для вищих посадових осіб Росії, відповідальних за вбивства українців, масові руйнування та інші воєнні злочини, представники країн ЄС, Ради Європи й української влади ухвалили Львівську декларацію. Вона дає старт, а майбутнє підписання угоди між Україною та Радою Європи поставить фінальну крапку в запуску трибуналу.

Йдеться про високопосадових осіб Росії, які приймали рішення про злочини, зокрема про відповідальність так званого президента Росії, а також премʼєр-міністра й міністра закордонних справ РФ.

Як зазначили під час засідання у Львові, до створення трибуналу йшли понад 2 роки. Була створена група експертів, до якої досі можуть долучитися учасники.

Трибунал буде в Гаазі. Зараз розпочнеться робота щодо нього з Радою Європи, яка й буде центральним елементом процесу.

Наступного тижня в Люксембурзі відбудеться формальне процедурне схвалення цього процесу. Далі заплановано укладення угоди між Радою Європи й Україною. Це поставить фінальну крапку у створенні юридичної інфраструктури для створення трибуналу. Очікують, що спеціальний трибунал розпочне роботу у 2026 році.

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