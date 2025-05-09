Країни ЄС зробили спільну заяву щодо створення спецтрибуналу для РФ

На День Європи 9 травня до Львова прибули міністри закордонних справ та дипломати європейських країн, зокрема глава дипломатії ЄС Кая Каллас, новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Загалом у місто з'їхалися 35 делегацій з країн Європейського Союзу й інших держав.
Головні тези:
- Підписання Львівської декларації є ключовою подією у запуску спецтрибуналу для РФ.
- Спецтрибунал буде зосереджений на вищих посадових особах Росії, відповідальних за воєнні злочини проти України.
- Після ухвалення декларації у Львові планується укладення угоди між українською владою та Радою Європи.
Спецтрибунал для Росії запрацює у Гаазі
Ключовою подією стало ухвалення політичного рішення про спецтрибунал з розслідування злочинів РФ проти України.
Йдеться про високопосадових осіб Росії, які приймали рішення про злочини, зокрема про відповідальність так званого президента Росії, а також премʼєр-міністра й міністра закордонних справ РФ.
Як зазначили під час засідання у Львові, до створення трибуналу йшли понад 2 роки. Була створена група експертів, до якої досі можуть долучитися учасники.
Трибунал буде в Гаазі. Зараз розпочнеться робота щодо нього з Радою Європи, яка й буде центральним елементом процесу.
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