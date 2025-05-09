Країни ЄС зробили спільну заяву щодо створення спецтрибуналу для РФ

На День Європи 9 травня до Львова прибули міністри закордонних справ та дипломати європейських країн, зокрема глава дипломатії ЄС Кая Каллас, новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Загалом у місто з'їхалися 35 делегацій з країн Європейського Союзу й інших держав.

Спецтрибунал для Росії запрацює у Гаазі

Ключовою подією стало ухвалення політичного рішення про спецтрибунал з розслідування злочинів РФ проти України.

Під час зустрічі коаліції держав War Crimes Group, яка працює над створенням спеціального трибуналу для вищих посадових осіб Росії, відповідальних за вбивства українців, масові руйнування та інші воєнні злочини, представники країн ЄС, Ради Європи й української влади ухвалили Львівську декларацію. Вона дає старт, а майбутнє підписання угоди між Україною та Радою Європи поставить фінальну крапку в запуску трибуналу. Поширити

Йдеться про високопосадових осіб Росії, які приймали рішення про злочини, зокрема про відповідальність так званого президента Росії, а також премʼєр-міністра й міністра закордонних справ РФ.

Як зазначили під час засідання у Львові, до створення трибуналу йшли понад 2 роки. Була створена група експертів, до якої досі можуть долучитися учасники.

Трибунал буде в Гаазі. Зараз розпочнеться робота щодо нього з Радою Європи, яка й буде центральним елементом процесу.