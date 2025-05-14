Воєнні злочини РФ в Україні. Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу
Категорія
Світ
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Воєнні злочини РФ в Україні. Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу

Марія Мезенцева
Рада Європи

Рада Європи зробила важливий крок до притягнення російського керівництва до відповідальності — підтримала створення Спецтрибуналу за злочин агресії.

Головні тези:

  • Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу за воєнні злочини Росії в Україні.
  • Політична домовленість міністрів закордонних справ країн стосовно запуску спеціального трибуналу була досягнута на зустрічі у Львові.
  • Метою Спецтрибуналу є притягнення до відповідальності російського диктатора Путіна та інших високопосадовців за війну проти України.

Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу щодо злочинів Росії

Про це повідомляє голова постійної делегації ВР у ПАРЄ Марія Мезенцева.

Рішення ухвалили сьогодні, 14 травня, в Люксембурзі під час засідання Комітету міністрів.

Дуже дякую колегам з ОП та Кабміну за роботу та нашій делегації у ПАРЄ, що боролася за це рішення від самого початку.

Марія Мезенцева

Марія Мезенцева

Голова постійної делегації ВР у ПАРЄ

9 травня у Львові відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн, які підтримують створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

За її підсумками учасники досягли політичної домовленості про запуск такого механізму.

Основною метою трибуналу є притягнення до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна та інших високопосадовців за розв'язання війни проти України.

Зауважимо, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) не має юрисдикції щодо даних злочинів, оскільки Росія не є учасницею Римського статуту, а Україна не була повноправним членом на момент вторгнення.

Тому новий трибунал заповнює правовий вакуум, дозволяючи розслідувати та переслідувати осіб, відповідальних за агресію.

Цей крок є важливим для України, оскільки він не лише сприяє міжнародному визнанню агресії Росії, але й посилює правові та політичні засади для притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за війну.

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