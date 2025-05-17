Армія РФ атакувала автобус на Сумщині — багато загиблих і поранених

17 травня у Сумській області російські загарбники атакували рейсовий автобус. Це сталося поблизу міста Білопілля. Згідно з останніми даними, девʼять людей загинули, четверо поранені.
Головні тези:
- Національна поліція України документує наслідки обстрілу та обіцяє притягнути усіх винних росіян до відповідальності.
- Ситуація на Сумщині свідчить про необхідність міжнародного засудження таких воєнних злочинів та підтримки України в боротьбі проти російської агресії.
Що відомо про атаку РФ на Сумщину
Про ситуацію в області розповів очільник Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров.
За його словами, ворог вкотре завдав удару по цивільному транспорту. Постраждали пасажири.
Трохи пізніше він повідомив про вісьмох загиблих і пʼятьох поранених.
Згідно з даними Національної поліції України, внаслідок російського удару загинули дев’ятеро людей, ще четверо отримали поранення.
Національна поліція України наголошує, що кожний винний буде знайдений і притягнутий до відповідальності.
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