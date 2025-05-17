Армія РФ атакувала автобус на Сумщині — багато загиблих і поранених

17 травня у Сумській області російські загарбники атакували рейсовий автобус. Це сталося поблизу міста Білопілля. Згідно з останніми даними, девʼять людей загинули, четверо поранені.

Що відомо про атаку РФ на Сумщину

Про ситуацію в області розповів очільник Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров.

За його словами, ворог вкотре завдав удару по цивільному транспорту. Постраждали пасажири.

На місце події терміново виїхали медики та рятувальні служби. Постраждалим надають допомогу, — наголосив Олег Григоров. Поширити

Трохи пізніше він повідомив про вісьмох загиблих і пʼятьох поранених.

Згідно з даними Національної поліції України, внаслідок російського удару загинули дев’ятеро людей, ще четверо отримали поранення.

Це не просто черговий обстріл — це цинічний воєнний злочин. російська армія знову вдарила по цивільному об’єкту, нехтуючи всіма нормами міжнародного права та людяності. На місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілу, збирають докази, фіксують кожен злочинний слід. Поширити

Національна поліція України наголошує, що кожний винний буде знайдений і притягнутий до відповідальності.