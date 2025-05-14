Визнали провал. Росія зганьбилася у процесі створення нового літака

Представник російського диктатора у Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв офіційно підтвердив, що процес створенням нового російського літака "Байкал" зайшов у глухий кут, тому цей проєкт закрили.
Головні тези:
- Проєктувальники "Байкалу" припустилися низки "драматичних помилок".
- Саме через них машину "фактично потрібно збирати заново".
Що відомо про новий провал Росії
Російські опозиційні ЗМІ повідомляють, що в уряді РФ врешті-решт визнали провал проекту “нового кукурудзяна” і вирішили його закрити.
На цьому тлі він почав скаржитися, що малої авіації у Росії де-факто немає.
За словами Трутнєва, наразі виходити із ситуації доведеться ремоторизацією літаків Ан-2.
Що важливо розуміти, розробкою "Байкалу" останні 6 років займалася компанія "Байкал Інжиніринг" — "дочка" Уральського заводу цивільної авіації.
Вона годувала владу РФ обіцянками про те, що серійне виробництво буде запущено 2024 року, а потім перенесла все н 2025 рік.
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