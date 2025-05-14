Представник російського диктатора у Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв офіційно підтвердив, що процес створенням нового російського літака "Байкал" зайшов у глухий кут, тому цей проєкт закрили.

Що відомо про новий провал Росії

Російські опозиційні ЗМІ повідомляють, що в уряді РФ врешті-решт визнали провал проекту “нового кукурудзяна” і вирішили його закрити.

У нас велася робота з розробки малого літака "Байкал". Вона на сьогоднішній день зайшла в глухий кут. Тобто літак "Байкал" у нас не очікується, — бідкається представник Путіна. Поширити

На цьому тлі він почав скаржитися, що малої авіації у Росії де-факто немає.

За словами Трутнєва, наразі виходити із ситуації доведеться ремоторизацією літаків Ан-2.

Що важливо розуміти, розробкою "Байкалу" останні 6 років займалася компанія "Байкал Інжиніринг" — "дочка" Уральського заводу цивільної авіації.

Вона годувала владу РФ обіцянками про те, що серійне виробництво буде запущено 2024 року, а потім перенесла все н 2025 рік.