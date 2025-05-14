США та ЄС уже готують руйнівні санкції проти Росії

Американська та європейська влада розпочала спільну роботу над новими потужними санкціями проти країни-агресорки РФ. Уже 15 травня відбудуться переговори міністра Європи та глави МЗС Франції Жан-Ноеля Барро з сенатором США Ліндсі Гремом з цього приводу.
Головні тези:
- Франція закликає світ не ігнорувати спроби Кремля обійти санкції.
- 17-й пакет санкцій проти Росії ударить по тіньовому флоту РФ.
США та ЄС планують посилити санкційний тиск на РФ
Що важливо розуміти, саме американський сенатор Ліндсі Грем розробив “надзвичайно потужний пакет санкцій”, у межах якого пропонуються митні збори в розмірі 500% на імпорт російської нафти і 500% на країни, які продовжують імпортувати російську нафту.
Шеф французької дипломатії дав зрозуміти, що США та Європа "готуються до руйнівних санкцій", щоб примусити Росію до завершення війни проти України.
Жан-Ноель Барро закликає світ не ігнорувати той факт, що Кремль все-таки відшукав способи обійти блокаду, введену Європою і США.
Як уже згадувалося раніше, 14 травня офіційний Брюссель узгодив 17-й пакет санкцій проти Росії. Під його удар насамперед потрапить тіньовий флот РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-