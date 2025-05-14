США та ЄС уже готують руйнівні санкції проти Росії

Американська та європейська влада розпочала спільну роботу над новими потужними санкціями проти країни-агресорки РФ. Уже 15 травня відбудуться переговори міністра Європи та глави МЗС Франції Жан-Ноеля Барро з сенатором США Ліндсі Гремом з цього приводу.

США та ЄС планують посилити санкційний тиск на РФ

Що важливо розуміти, саме американський сенатор Ліндсі Грем розробив “надзвичайно потужний пакет санкцій”, у межах якого пропонуються митні збори в розмірі 500% на імпорт російської нафти і 500% на країни, які продовжують імпортувати російську нафту.

Шеф французької дипломатії дав зрозуміти, що США та Європа "готуються до руйнівних санкцій", щоб примусити Росію до завершення війни проти України.

Жан-Ноель Барро закликає світ не ігнорувати той факт, що Кремль все-таки відшукав способи обійти блокаду, введену Європою і США.

Це спосіб схопити Росію за горло, — наголосив французький дипломат. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 14 травня офіційний Брюссель узгодив 17-й пакет санкцій проти Росії. Під його удар насамперед потрапить тіньовий флот РФ.