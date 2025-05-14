Введення миротворців в Україну. Сікорський накинувся зі звинуваченнями на Келлога

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський стверджує, що станом на сьогодні у Варшави немає жодних планів відправляти своїх військових в Україну у межах європейської миротворчої місії. Таким чином глава МЗС Польщі відреагував на заяву посланця президента США з питань України Кіт Келлога.

Сікорського обурила заява Келлога

Що важливо розуміти, нещодавно посланець Дональда Трампа — Кіт Келлог — дав зрозуміти, що в межах формування миротворчої місії обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра, серед яких можуть бути і польські солдати.

Очільник МЗС Польщі заперечив цю інформацію у жорсткій формі. До прикладу, він заявив, що посланець Трампа просто маніпулює.

Припиніть маніпулювати, — публічно звернувся Сікорський до Келлога. Поширити

На переконання польського дипломата, Келлог "надмірно інтерпретував", що Польща може бути частиною цієї операції, якщо вона відбудеться.

Але, як уже багато разів заявляли міністр оборони, глава уряду і я, наша участь в операції не включатиме присутність польських солдатів на українській землі. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Він також дав зрозуміти, що з боку Варшави буде йтися про авіаційну підтримку, охорону логістичного вузла і захист "більш ніж 600-кілометрового кордону з Росією та Білоруссю для убезпечення військ, які вирушать до України".