Введення миротворців в Україну. Сікорський накинувся зі звинуваченнями на Келлога

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський стверджує, що станом на сьогодні у Варшави немає жодних планів відправляти своїх військових в Україну у межах європейської миротворчої місії. Таким чином глава МЗС Польщі відреагував на заяву посланця президента США з питань України Кіт Келлога.
Головні тези:
- Сікорський публічно звинуватив Келлога у маніпуляціях.
- Польща наразі розглядає лише авіаційну підтримку України і захист кордонів для убезпечення проходу іноземних військ.
Сікорського обурила заява Келлога
Що важливо розуміти, нещодавно посланець Дональда Трампа — Кіт Келлог — дав зрозуміти, що в межах формування миротворчої місії обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра, серед яких можуть бути і польські солдати.
Очільник МЗС Польщі заперечив цю інформацію у жорсткій формі. До прикладу, він заявив, що посланець Трампа просто маніпулює.
На переконання польського дипломата, Келлог "надмірно інтерпретував", що Польща може бути частиною цієї операції, якщо вона відбудеться.
Він також дав зрозуміти, що з боку Варшави буде йтися про авіаційну підтримку, охорону логістичного вузла і захист "більш ніж 600-кілометрового кордону з Росією та Білоруссю для убезпечення військ, які вирушать до України".
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