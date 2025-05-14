Введение миротворцев в Украину. Сикорский набросился с обвинениями на Келлога

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский утверждает, что на сегодняшний день у Варшавы нет никаких планов отправлять своих военных в Украину в рамках европейской миротворческой миссии. Таким образом глава МИД Польши отреагировал на заявление посланника президента США по вопросам Украины Кит Келлога.

Сикорского возмутило заявление Келлога

Что важно понимать, недавно посланник Дональда Трампа Кит Келлог дал понять, что в рамках формирования миротворческой миссии обсуждается размещение иностранных сил к западу от Днепра, среди которых могут быть и польские солдаты.

Глава МИД Польши отрицает эту информацию в жесткой форме. К примеру, он заявил, что посланник Трампа просто манипулирует.

Прекратите манипулировать, — публично обратился Сикорский к Келлогу. Поделиться

По убеждению польского дипломата, Келлог "чрезмерно интерпретировал", что Польша может являться частью этой операции, если она состоится.

Но, как уже многократно заявляли министр обороны, глава правительства и я, наше участие в операции не будет включать присутствие польских солдат на украинской земле. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Он также дал понять, что со стороны Варшавы речь будет идти об авиационной поддержке, охране логистического узла и защите "более 600-километровой границы с Россией и Беларусью для обеспечения войск, которые отправятся в Украину".