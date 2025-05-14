Тайное оружие Британии начало "охот" на подводные лодки РФ

Согласно данным издания The Times, флот Великобритании располагает секретным сенсорным оружием для охоты на российские подлодки. Журналисты утверждают, что речь идет о технологии с искусственным интеллектом, которая первоначально создавалась для отслеживания китов, а теперь будет работать на морских дронах для защиты британских вод от угроз.

Первые подробности о секретном оружии британского флота

Как удалось узнать СМИ, речь идет о новейшей системе Lura — это проект европейской оборонной компании Helsing.

Указанная система позволяет де-факто "освещать" океан, быстро обнаруживая подводные угрозы и делая их видимыми для флота Великобритании.

Журналисты обращают внимание на то, что базой системы являются автономные мини-подлодки SG-1 Fathom со встроенными датчиками.

Что важно понимать, они могут находиться под водой несколько месяцев.

Такие мини-лодки бесшумно скользят в воде, не имея винтов, и анализируют звуки с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, указано, что система научена различать корабли одного класса по незначительным различиям в их акустической сигнатуре.