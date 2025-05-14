Россия атаковала Украину баллистикой и 145 дронами — как отработала ПВО

Во время нового воздушного нападения страны-агрессорки России Воздушные силы ВСУ смогли уничтожить 80 российских ударных дронов, а также успешно обезвредить 42 вражеских беспилотника-имитатора.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на востоке, севере, западе и в центре страны.
- Под удары врага попали Сумщина, Харьковщина, Одесщина, а также Донецкая и Кировоградская области.
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
В ночь на 14 мая (с 19.30 13 мая) противник атаковал баллистической рэкетой Искандер-М/KN-23 из Крыма, 145 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Одесщина, Донетчина и Кировоградщина.
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