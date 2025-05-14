Россия атаковала Украину баллистикой и 145 дронами — как отработала ПВО

Во время нового воздушного нападения страны-агрессорки России Воздушные силы ВСУ смогли уничтожить 80 российских ударных дронов, а также успешно обезвредить 42 вражеских беспилотника-имитатора.

Силы ПВО раскрыли результаты своей работы

В ночь на 14 мая (с 19.30 13 мая) противник атаковал баллистической рэкетой Искандер-М/KN-23 из Крыма, 145 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 80 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и центре страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ отмечают, что 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Одесщина, Донетчина и Кировоградщина.