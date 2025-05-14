Россия атаковала Украину баллистикой и 145 дронами — как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину баллистикой и 145 дронами — как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
Читати українською

Во время нового воздушного нападения страны-агрессорки России Воздушные силы ВСУ смогли уничтожить 80 российских ударных дронов, а также успешно обезвредить 42 вражеских беспилотника-имитатора.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на востоке, севере, западе и в центре страны.
  • Под удары врага попали Сумщина, Харьковщина, Одесщина, а также Донецкая и Кировоградская области.

Силы ПВО раскрыли результаты своей работы

В ночь на 14 мая (с 19.30 13 мая) противник атаковал баллистической рэкетой Искандер-М/KN-23 из Крыма, 145 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 80 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и центре страны.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Одесщина, Донетчина и Кировоградщина.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают защитники украинского неба.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский обещает "политическую победу" на переговорах с Путиным
Зеленский назвал свою ключевую цель
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитики обнаружили еще одно слабое место армии РФ
Российская пехота - не самого высокого качества
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ сообщают о колоссальных потерях российских войск
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 14 мая 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?