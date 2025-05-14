ВСУ сообщают о колоссальных потерях российских войск
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ сообщают о колоссальных потерях российских войск

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 14 мая 2025 года
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Как сообщает Генштаб ВСУ, авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и два артиллерийских средства армии РФ.

Главные тезисы

  • Начался 1176-й день широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 163 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 14 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 969 370 (+1 240) человек,

  • танков — 10 804 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 501 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 27 827 (+47) ед,

  • РСЗО — 1 382 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1 165 (+3) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 860 (+82) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 48 382 (+126) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 78 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 138 управляемых бомб.

Более того, враг совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 93 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2983 дрона-камикадзе.

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