ВСУ сообщают о колоссальных потерях российских войск

Как сообщает Генштаб ВСУ, авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и два артиллерийских средства армии РФ.
Главные тезисы
- Начался 1176-й день широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 163 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 14 мая 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 969 370 (+1 240) человек,
танков — 10 804 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 22 501 (+14) ед,
артиллерийских систем — 27 827 (+47) ед,
РСЗО — 1 382 (+1) ед,
средств ПВО — 1 165 (+3) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 860 (+82) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 48 382 (+126) ед.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 78 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 138 управляемых бомб.
Более того, враг совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 93 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2983 дрона-камикадзе.
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