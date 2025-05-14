ВСУ сообщают о колоссальных потерях российских войск

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.05.25 ориентировочно составили:

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 78 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 138 управляемых бомб.

Более того, враг совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 93 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2983 дрона-камикадзе.