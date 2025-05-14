Зеленский обещает "политическую победу" на переговорах с Путиным

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в случае прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным он намерен договариваться о полном прекращении огня и обмене всех пленных.

Зеленский назвал свою ключевую цель

Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой — прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также предупредил, что "россияне не будут доверять" украинцам, а украинцы "не будут доверять россиянам".

По мнению главы государства, исключительно внешние посредники могут гарантировать соблюдение любых договоренностей.

Владимир Зеленский расценивает именно Штаты как возможного гаранта механизма контроля и считает, что присутствие американского лидера Дональда Трампа может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к визиту в Стамбул.

Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение, — подчеркнул украинский лидер. Поделиться

На этом фоне Владимир Зеленский призвал к новым жестким санкциям против России, в частности со стороны Вашингтона и Брюсселя.