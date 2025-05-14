Зеленский обещает "политическую победу" на переговорах с Путиным

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в случае прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным он намерен договариваться о полном прекращении огня и обмене всех пленных.
Главные тезисы
- Глава государства называет главной целью переговоров "политическую победу".
- Зеленский считает, что только внешние гаранты могут обеспечить исполнение соглашений с Россией.
Зеленский назвал свою ключевую цель
Он также предупредил, что "россияне не будут доверять" украинцам, а украинцы "не будут доверять россиянам".
По мнению главы государства, исключительно внешние посредники могут гарантировать соблюдение любых договоренностей.
Владимир Зеленский расценивает именно Штаты как возможного гаранта механизма контроля и считает, что присутствие американского лидера Дональда Трампа может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к визиту в Стамбул.
На этом фоне Владимир Зеленский призвал к новым жестким санкциям против России, в частности со стороны Вашингтона и Брюсселя.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-