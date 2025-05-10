Taurus для Украины. Мерц назвал условия поставки дальнобойных ракет

Новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мерц, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, заявил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках Коалиции желающих и совместно с Соединенными Штатами Америки.

Мерц назвал условия поставки Taurus Украине

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве после встречи Коалиции желающих.

Мерца спросили о его позиции по поставкам ракет Taurus, которая была одним из его предвыборных обещаний. Канцлер не дал прямого ответа, но и не исключил возможности передачи этого оружия украинским военным.

Я продолжаю в определенной степени политику предыдущего правительства, продолжавшуюся предыдущие три с половиной года. Мы приняли много решений вместе. И в апреле 2022 мы совместно работали в бундестаге. Я был одним из первых политиков в Германии, приехавших в Украину в мае 2022 года. Мы всегда думали, что мы должны поддерживать Украину не только потому, что в интересах Украины, но и потому, что это в наших общих европейских интересах. Эта война чревата не только территориальной целостностью Украины. Эта война пытается уничтожить полностью политический порядок Европы. И вот почему мы рядом с Украиной. Фридрих Мерц Канцлер Германии

По его словам, решения по передаче Taurus будут приниматься в тесном сотрудничестве с партнерами и не являются темой для публичного обсуждения.

Масштаб того, что мы делаем, это то, что мы даже поближе и теснее будем рассматривать с нашими партнерами в будущем в рамках Коалиции желающих. И факт того, что я сегодня здесь, он должен проиллюстрировать для всех вас, что этот формат в том, где возможно, я вместе с Польшей сделаю все, что возможно, чтобы мы стали лидерами, эти четыре страны. Те меры, которые мы будем принимать вместе, чтобы завершить эту войну, и решения, которые мы будем принимать вместе, чтобы обеспечить возможный мир в Украине, — это не тема для публичного обсуждения. Поделиться

Он подчеркнул важность вовлечённости США и отметил, что решения о гарантиях безопасности для Украины и пути к миру будут приниматься "тогда, когда придет время".