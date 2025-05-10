Taurus для Украины. Мерц назвал условия поставки дальнобойных ракет
Категория
Мир
Дата публикации

Taurus для Украины. Мерц назвал условия поставки дальнобойных ракет

Мерц
Читати українською
Источник:  Эспрессо

Новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мерц, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, заявил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках Коалиции желающих и совместно с Соединенными Штатами Америки.

Главные тезисы

  • Новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о возможной поставке ракет Taurus Украине в рамках сотрудничества с США.
  • Мерц подчеркнул важность поддержки Украины как в интересах самой страны, так и в общеевропейском контексте.
  • Решения о поставке и гарантиях безопасности для Украины принимаются с участием партнеров и не являются предметом публичного обсуждения.

Мерц назвал условия поставки Taurus Украине

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве после встречи Коалиции желающих.

Мерца спросили о его позиции по поставкам ракет Taurus, которая была одним из его предвыборных обещаний. Канцлер не дал прямого ответа, но и не исключил возможности передачи этого оружия украинским военным.

Я продолжаю в определенной степени политику предыдущего правительства, продолжавшуюся предыдущие три с половиной года. Мы приняли много решений вместе. И в апреле 2022 мы совместно работали в бундестаге. Я был одним из первых политиков в Германии, приехавших в Украину в мае 2022 года. Мы всегда думали, что мы должны поддерживать Украину не только потому, что в интересах Украины, но и потому, что это в наших общих европейских интересах. Эта война чревата не только территориальной целостностью Украины. Эта война пытается уничтожить полностью политический порядок Европы. И вот почему мы рядом с Украиной.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер Германии

По его словам, решения по передаче Taurus будут приниматься в тесном сотрудничестве с партнерами и не являются темой для публичного обсуждения.

Масштаб того, что мы делаем, это то, что мы даже поближе и теснее будем рассматривать с нашими партнерами в будущем в рамках Коалиции желающих. И факт того, что я сегодня здесь, он должен проиллюстрировать для всех вас, что этот формат в том, где возможно, я вместе с Польшей сделаю все, что возможно, чтобы мы стали лидерами, эти четыре страны. Те меры, которые мы будем принимать вместе, чтобы завершить эту войну, и решения, которые мы будем принимать вместе, чтобы обеспечить возможный мир в Украине, — это не тема для публичного обсуждения.

Он подчеркнул важность вовлечённости США и отметил, что решения о гарантиях безопасности для Украины и пути к миру будут приниматься "тогда, когда придет время".

Это все будет обсуждаться внутри, в таком же формате вместе с США. Я думаю, что самое важное то, что США остаются вовлеченными, они остаются с нами. И то, какие заверения безопасности мы можем дать Украине, чтобы Украина могла найти мир, это решения, которые будут приниматься тогда, когда придет время. И эти решения мы будем принимать вместе, когда наступит время.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Taurus для Украины. Британия поддержит решение Германии о предоставлении крылатых ракет
Taurus
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский дипломат Мельник призвал Германию предоставить Украине Taurus
Мельник
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Германия засекретит предоставление оружия Украине — что будет с Taurus
Германия частично изменит свою политику по отношению к Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?