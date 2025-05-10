Taurus для Украины. Мерц назвал условия поставки дальнобойных ракет

Новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мерц, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, заявил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках Коалиции желающих и совместно с Соединенными Штатами Америки.
Главные тезисы
- Новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о возможной поставке ракет Taurus Украине в рамках сотрудничества с США.
- Мерц подчеркнул важность поддержки Украины как в интересах самой страны, так и в общеевропейском контексте.
- Решения о поставке и гарантиях безопасности для Украины принимаются с участием партнеров и не являются предметом публичного обсуждения.
Мерц назвал условия поставки Taurus Украине
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве после встречи Коалиции желающих.
Мерца спросили о его позиции по поставкам ракет Taurus, которая была одним из его предвыборных обещаний. Канцлер не дал прямого ответа, но и не исключил возможности передачи этого оружия украинским военным.
По его словам, решения по передаче Taurus будут приниматься в тесном сотрудничестве с партнерами и не являются темой для публичного обсуждения.
Он подчеркнул важность вовлечённости США и отметил, что решения о гарантиях безопасности для Украины и пути к миру будут приниматься "тогда, когда придет время".
Это все будет обсуждаться внутри, в таком же формате вместе с США. Я думаю, что самое важное то, что США остаются вовлеченными, они остаются с нами. И то, какие заверения безопасности мы можем дать Украине, чтобы Украина могла найти мир, это решения, которые будут приниматься тогда, когда придет время. И эти решения мы будем принимать вместе, когда наступит время.
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