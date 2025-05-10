Taurus для України. Мерц назвав умови постачання далекобійних ракет
Категорія
Світ
Дата публікації

Taurus для України. Мерц назвав умови постачання далекобійних ракет

Мерц
Джерело:  Еспресо

Новопризначений канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, відповідаючи на запитання щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет Taurus, заявив, що це питання обговорюватиметься в рамках Коаліції охочих та спільно зі Сполученими Штатами Америки.

Головні тези:

  • Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорює можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus у партнерстві зі США.
  • Важливість підтримки України як для інтересів самої країни, так і для збереження політичного порядку в Європі.
  • Рішення щодо передачі Taurus прийматимуться в тісній співпраці зі спільними партнерами та не підлягають публічному обговоренню.

Мерц назвав умови постачання Taurus Україні

Про це він заявив під час пресконференції в Києві після зустрічі Коаліції охочих.

Мерца запитали про його позицію щодо постачання ракет Taurus, що була однією з його передвиборчих обіцянок. Канцлер не дав прямої відповіді, але й не виключив можливості передачі цієї зброї українським військовим.

Я продовжую певною мірою політику попереднього уряду, яка тривала попередні три з половиною роки. Ми ухвалили багато рішень разом. І у квітні 2022 року ми спільно працювали в бундестазі. Я був одним з перших політиків у Німеччині, хто приїхав до України у травні 2022 року. Ми завжди думали, що ми повинні підтримувати Україну не лише тому, що в інтересах України, але також тому, що це в наших спільних європейських інтересах. Ця війна загрожує не тільки територіальній цілісності України. Ця війна намагається знищити цілковито політичний порядок Європи. І ось чому ми поруч з Україною.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини

За його словами, рішення стосовно передачі Taurus прийматимуться в тісній співпраці з партнерами і не є темою для публічного обговорення.

Масштаб того, що ми робимо, це те, що ми навіть ближче і тісніше будемо розглядати з нашими партнерами в майбутньому в межах Коаліції охочих. І факт того, що я сьогодні тут, він повинен проілюструвати для усіх вас, що цей формат в тому, де можливо, я разом з Польщею зроблю все, що є можливим, щоб ми стали лідерами, ці чотири країни. Ті заходи, яких ми будемо вживати разом, щоб завершити цю війну, і рішення, які ми будемо ухвалювати разом, щоб забезпечити можливий мир в Україні, це не тема для публічного обговорення.

Він підкреслив важливість залученості США та зазначив, що рішення про безпекові гарантії для України та шлях до миру прийматимуться "тоді, коли прийде час".

Це все буде обговорюватися внутрішньо, в такому ж форматі разом зі США. Я думаю, що найважливіше це те, що США залишаються залученими, вони залишаються з нами. І те, які безпекові запевнення ми можемо дати Україні, щоб Україна могла знайти мир, це рішення, які будуть ухвалюватися тоді, коли прийде час. І ці рішення ми будемо ухвалювати разом, коли час настане.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Taurus для України. Британія підтримає рішення Німеччини щодо надання крилатих ракет
Taurus
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Український дипломат Мельник закликав Німеччину надати Україні Taurus
Мельник
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина засекретить надання зброї Україні — що буде з Taurus
Німеччина частково змінить свою політику щодо України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?