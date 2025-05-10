Taurus для України. Мерц назвав умови постачання далекобійних ракет

Новопризначений канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, відповідаючи на запитання щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет Taurus, заявив, що це питання обговорюватиметься в рамках Коаліції охочих та спільно зі Сполученими Штатами Америки.
Головні тези:
- Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорює можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus у партнерстві зі США.
- Важливість підтримки України як для інтересів самої країни, так і для збереження політичного порядку в Європі.
- Рішення щодо передачі Taurus прийматимуться в тісній співпраці зі спільними партнерами та не підлягають публічному обговоренню.
Мерц назвав умови постачання Taurus Україні
Про це він заявив під час пресконференції в Києві після зустрічі Коаліції охочих.
Мерца запитали про його позицію щодо постачання ракет Taurus, що була однією з його передвиборчих обіцянок. Канцлер не дав прямої відповіді, але й не виключив можливості передачі цієї зброї українським військовим.
За його словами, рішення стосовно передачі Taurus прийматимуться в тісній співпраці з партнерами і не є темою для публічного обговорення.
Він підкреслив важливість залученості США та зазначив, що рішення про безпекові гарантії для України та шлях до миру прийматимуться "тоді, коли прийде час".
Це все буде обговорюватися внутрішньо, в такому ж форматі разом зі США. Я думаю, що найважливіше це те, що США залишаються залученими, вони залишаються з нами. І те, які безпекові запевнення ми можемо дати Україні, щоб Україна могла знайти мир, це рішення, які будуть ухвалюватися тоді, коли прийде час. І ці рішення ми будемо ухвалювати разом, коли час настане.
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