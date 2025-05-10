Taurus для України. Мерц назвав умови постачання далекобійних ракет

Мерц назвав умови постачання Taurus Україні

Про це він заявив під час пресконференції в Києві після зустрічі Коаліції охочих.

Мерца запитали про його позицію щодо постачання ракет Taurus, що була однією з його передвиборчих обіцянок. Канцлер не дав прямої відповіді, але й не виключив можливості передачі цієї зброї українським військовим.

Я продовжую певною мірою політику попереднього уряду, яка тривала попередні три з половиною роки. Ми ухвалили багато рішень разом. І у квітні 2022 року ми спільно працювали в бундестазі. Я був одним з перших політиків у Німеччині, хто приїхав до України у травні 2022 року. Ми завжди думали, що ми повинні підтримувати Україну не лише тому, що в інтересах України, але також тому, що це в наших спільних європейських інтересах. Ця війна загрожує не тільки територіальній цілісності України. Ця війна намагається знищити цілковито політичний порядок Європи. І ось чому ми поруч з Україною. Фрідріх Мерц Канцлер Німеччини

За його словами, рішення стосовно передачі Taurus прийматимуться в тісній співпраці з партнерами і не є темою для публічного обговорення.

Масштаб того, що ми робимо, це те, що ми навіть ближче і тісніше будемо розглядати з нашими партнерами в майбутньому в межах Коаліції охочих. І факт того, що я сьогодні тут, він повинен проілюструвати для усіх вас, що цей формат в тому, де можливо, я разом з Польщею зроблю все, що є можливим, щоб ми стали лідерами, ці чотири країни. Ті заходи, яких ми будемо вживати разом, щоб завершити цю війну, і рішення, які ми будемо ухвалювати разом, щоб забезпечити можливий мир в Україні, це не тема для публічного обговорення. Поширити

Він підкреслив важливість залученості США та зазначив, що рішення про безпекові гарантії для України та шлях до миру прийматимуться "тоді, коли прийде час".