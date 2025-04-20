Український дипломат Мельник закликав Німеччину надати Україні Taurus

Постійний представник України при ООН, колишній посол країни в Німеччині Андрій Мельник закликав Фрідріха Мерца передати українській армії 30 відсотків військової авіаційної та сухопутної техніки, що перебуває на озброєнні Бундесверу.

Експосол України в Німеччині звернувся до Мерца

Мельник вважає, що майбутня коаліція з блоку Християнсько-демократичного, Християнсько-соціального союзів та Соціал-демократичної партії Німеччини має схвалити "передачу Україні 30 відсотків німецьких винищувачів і вертольотів, які є у розпорядженні, із запасів ВПС".

За даними Мельника, це буде 45 винищувачів Eurofighter і 30 Tornado, 25 вертольотів NHI NH90 і 15 Eurocopter Tiger.

Принцип передання третини техніки дипломат пропонує поширити і на інші види зброї Бундесверу. Мельник закликав направити для Збройних сил України сто німецьких танків Leopard-2, 115 бойових машин піхоти Puma, 130 БМП Marder, 130 броньованих машин GTK Boxer, 300 бронетранспортерів Fuchs, 20 РСЗВ MARS-II.

Раніше Мерц заявляв, що новий уряд під його керівництвом може розпочати роботу 6 травня. Мельник закликав його "оголосити негайне постачання 150 крилатих ракет Taurus" того самого дня у Бундестазі та "негайно виконати це рішення". Поширити

Український дипломат запропонував Мерцу ще кілька кроків для допомоги Києву:

законодавчо закріпити виділення 0,5 відсотка ВВП Німеччини на потреби ЗСУ, тобто 86 мільярдів євро до 2029 року;

ухвалити таке саме рішення на рівні ЄС і "великої сімки" (допомога у 550 мільярдів євро за чотири роки);

конфіскувати заморожені активи РФ на 200 мільярдів євро;

забезпечити Києву гарантії безпеки та гарантувати вступ до НАТО і ЄС.

У зверненні до Мерца дипломат допустив, що його вимоги можуть зустріти несприйняття серед членів ХДС/ХСС і СДПН, і визнав, що "не має ілюзій". Однак він нагадав про Великдень, заявив, що в ці дні "можна сподіватися на диво", і процитував біблійного пророка Йоіла: «Перекуйте плуги ваші на мечі і серпи ваші на списи".