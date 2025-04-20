Украинский дипломат Мельник призвал Германию предоставить Украине Taurus

Постоянный представитель Украины при ООН, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник призвал Фридриха Мерца передать украинской армии 30 процентов находящейся на вооружении Бундесвера военной авиационной и сухопутной техники.

Экс-посол Украины в Германии обратился к Мерцу

Мельник считает, что будущая коалиция из блока Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии должна одобрить "передачу Украине 30 процентов имеющихся в распоряжении немецких истребителей и вертолетов из запасов ВВС".

По данным Мельника, это будет 45 истребителей Eurofighter и 30 Tornado, 25 вертолетов NHI NH90 и 15 Eurocopter Tiger.

Принцип передачи трети техники дипломат предлагает распространить и на другие виды оружия Бундесвера. MARS-II.

Ранее Мерц заявлял, что новое правительство под его руководством может приступить к работе 6 мая. Поделиться

Украинский дипломат предложил Мерцу еще несколько шагов для помощи Киеву:

законодательно закрепить выделение 0,5 процента ВВП Германии на нужды ВСУ, то есть 86 миллиардов евро к 2029 году;

принять такое же решение на уровне ЕС и "большой семерки" (помощь в 550 миллиардов евро за четыре года);

конфисковать замороженные активы РФ на 200 миллиардов евро;

обеспечить Киеву гарантии безопасности и гарантировать вступление в НАТО и ЕС.

В обращении к Мерцу дипломат допустил, что его требования могут встретить невосприятие среди членов ХДС/ХСС и СДПГ, и признал, что "не питает иллюзий".