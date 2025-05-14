Зеленський обіцяє "політичну перемогу" на переговорах з Путіним
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський обіцяє "політичну перемогу" на переговорах з Путіним

Зеленський назвав свою ключову мету
Джерело:  Liberation

За словами українського лідера Володимира Зеленського, у разі прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним він має намір домовлятися про повне припинення вогню та обмін всіх полонених.

Головні тези:

  • Глава держави називає головною ціллю переговорів “політичну перемогу”.
  • Зеленський вважає, що лише зовнішні гаранти можуть забезпечити виконання угод з Росією.

Зеленський назвав свою ключову мету

Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою — припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він також попередив, що "росіяни не будуть довіряти" українцям і українці "не будуть довіряти росіянам".

На переконання глави держави, винятково зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання будь-яких домовленостей.

Володимир Зеленський розцінює саме Штати як можливого гаранта механізму контролю і вважає, що присутність американського лідера Дональда Трампа може заохотити російського диктатора Володимира Путіна до візиту у Стамбул.

Якщо Путін не приїде, це виглядатиме для нього як повна поразка, — наголосив український лідер.

На цьому тлі Володимир Зеленський закликав до нових жорстких санкцій проти Росії, зокрема, з боку Вашингтона та Брюсселя.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми не вагатимемося". Мерц публічно пригрозив Путіну
Мерц не збирається чекати довго
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Taurus для України. Мерц назвав умови постачання далекобійних ракет
Мерц
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Келлог висунув Путіну вимогу для прямих переговорів з Україною
У Трампа не підтримали ідею Путіна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?