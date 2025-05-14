Зеленський обіцяє "політичну перемогу" на переговорах з Путіним

За словами українського лідера Володимира Зеленського, у разі прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним він має намір домовлятися про повне припинення вогню та обмін всіх полонених.

Зеленський назвав свою ключову мету

Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою — припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним. Володимир Зеленський Президент України

Він також попередив, що "росіяни не будуть довіряти" українцям і українці "не будуть довіряти росіянам".

На переконання глави держави, винятково зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання будь-яких домовленостей.

Володимир Зеленський розцінює саме Штати як можливого гаранта механізму контролю і вважає, що присутність американського лідера Дональда Трампа може заохотити російського диктатора Володимира Путіна до візиту у Стамбул.

Якщо Путін не приїде, це виглядатиме для нього як повна поразка, — наголосив український лідер. Поширити

На цьому тлі Володимир Зеленський закликав до нових жорстких санкцій проти Росії, зокрема, з боку Вашингтона та Брюсселя.