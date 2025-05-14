Зеленський обіцяє "політичну перемогу" на переговорах з Путіним

За словами українського лідера Володимира Зеленського, у разі прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним він має намір домовлятися про повне припинення вогню та обмін всіх полонених.
Головні тези:
- Глава держави називає головною ціллю переговорів “політичну перемогу”.
- Зеленський вважає, що лише зовнішні гаранти можуть забезпечити виконання угод з Росією.
Зеленський назвав свою ключову мету
Він також попередив, що "росіяни не будуть довіряти" українцям і українці "не будуть довіряти росіянам".
На переконання глави держави, винятково зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання будь-яких домовленостей.
Володимир Зеленський розцінює саме Штати як можливого гаранта механізму контролю і вважає, що присутність американського лідера Дональда Трампа може заохотити російського диктатора Володимира Путіна до візиту у Стамбул.
На цьому тлі Володимир Зеленський закликав до нових жорстких санкцій проти Росії, зокрема, з боку Вашингтона та Брюсселя.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-