Келлог висунув Путіну вимогу для прямих переговорів з Україною

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог чітко дав зрозуміти, що спочатку російський диктатор Володимир Путін має згодитися на безумовне 30-денне припинення вогню, а лише потім домовлятися про прямі перегори з Києвом.
Головні тези:
- Президент Трамп не підтримав ідею Путіна щодо переговорів з Україною без припинення вогню.
- Джон Болтон вважає, що останні заяви та дії російського диктатора значно погіршують його становище.
У Трампа не підтримали ідею Путіна
Кіт Келлог першим з команди американського лідера прокоментував ультимативну пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про переговори у Стамбулі 15 травня.
Він відреагував на допис прем’р-міністра Нової Зеландії Крістофера Лаксона про те, що мир в Україні повинен початися із 30-денного припинення вогню.
Варто зазначити, що на пропозицію Путіна також відреагував колишній радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон.
На переконання останнього, російський диктатор ризикує "переграти" й погіршити своє становище.
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