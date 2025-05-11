Келлог висунув Путіну вимогу для прямих переговорів з Україною
Категорія
Політика
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Келлог висунув Путіну вимогу для прямих переговорів з Україною

У Трампа не підтримали ідею Путіна
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Джерело:  online.ua

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог чітко дав зрозуміти, що спочатку російський диктатор Володимир Путін має згодитися на безумовне 30-денне припинення вогню, а лише потім домовлятися про прямі перегори з Києвом.

Головні тези:

  • Президент Трамп не підтримав ідею Путіна щодо переговорів з Україною без припинення вогню.
  • Джон Болтон вважає, що останні заяви та дії російського диктатора значно погіршують його становище.

У Трампа не підтримали ідею Путіна

Кіт Келлог першим з команди американського лідера прокоментував ультимативну пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про переговори у Стамбулі 15 травня.

Він відреагував на допис прем’р-міністра Нової Зеландії Крістофера Лаксона про те, що мир в Україні повинен початися із 30-денного припинення вогню.

Навіть прем'єр-міністр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово казав президент Трамп: припиніть вбивства! Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього перехід до всеосяжних мирних переговорів. Не навпаки.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спеціальний представник президента США

Варто зазначити, що на пропозицію Путіна також відреагував колишній радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

На переконання останнього, російський диктатор ризикує "переграти" й погіршити своє становище.

Путін отримав вже дуже багато тих поступок, яких хоче. Він хоче утримати під своїм контролем ті території, які Росія загарбала в Україні. Але, думаю, зараз він ризикує "переграти" у взаємодії з Трампом, — наголосив Болтон.

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