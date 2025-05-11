Ердоган підтримав позицію України під час переговорів з Путіним
Категорія
Політика
Дата публікації

Ердоган підтримав позицію України під час переговорів з Путіним

Ердоган став на бік України
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Джерело:  online.ua

11 травня турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що всеосяжне припинення вогню у війні проти України створить необхідні умови для переговорів. Що важливо розуміти, Кремль у своїй заяві не вказав це.

Головні тези:

  • Туреччина готова прийняти у себе команди Зеленського та Путіна.
  • Кремль досі не погодився на 30-денне припинення вогню.

Ердоган став на бік України

Пресслужба президента Туреччини повідомляє, що Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

У центрі їхньої уваги були двосторонні відносини між Анкарою та Москвою, а також глобальні питання.

Вітаючи заяву президента Путіна про відновлення мирних переговорів між Росією та Україною у Стамбулі, президент Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти переговори, які призведуть до довгострокового вирішення.

Зазначивши, що відкрилося вікно можливостей для досягнення миру, президент Ердоган заявив, що всеохопне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів.

Таким чином турецький лідер підтримав заклик України та її союзників до 30-денного припинення вогню.

Фото: скриншот

До слова, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до переговорів з Росією, але є умова.

Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню — повне, тривале й надійне, — починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись, — заявив глава держави.

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