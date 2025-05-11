Кремль уже вигадав умову для переговорів з Україною у Стамбулі

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що запропоновані Володимиром Путіним переговори у Стамбулі повинні відбуватися з урахуванням результатів переговорів, "перерваних у 2022 році", та ситуації на фронті.

Кремль знову почав висувати Україні вимоги

Як уже згадувалося раніше, на тлі нічного звернення російський диктатор Володимир Путін почав стверджувати, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Україною без попередніх умов.

Він також припустив, що вони можуть відбутися у Стамбулі (Туреччина) 15 травня.

Пропонуємо відновити прямі переговори з Київським режимом у четвер, 15 травня у Стамбулі, де вони були перервані, — заявив Путін. Поширити

Однак, як згодом виявилося, у Москви все ж є умови, про які спочатку ніхто не сказав.

Так, Юрій Ушаков почав наполягати, що переговори у Стамбулі мають відбуватися з урахуванням результатів переговорів, "перерваних у 2022 році", і ситуації "на землі".

З урахуванням цього, з урахуванням, природно, з урахуванням реальної ситуації, — заявив поплічник Путіна. Поширити

До слова, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів у Стамбулі, однак лише після того, як Путін дасть наказ зупинити вогонь на фронті та поза його межами.