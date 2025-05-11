Кремль уже вигадав умову для переговорів з Україною у Стамбулі
Категорія
Політика
Дата публікації

Кремль уже вигадав умову для переговорів з Україною у Стамбулі

Кремль знову почав висувати Україні вимоги
Джерело:  online.ua

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що запропоновані Володимиром Путіним переговори у Стамбулі повинні відбуватися з урахуванням результатів переговорів, "перерваних у 2022 році", та ситуації на фронті.

Головні тези:

  • Кремль визначив умови для переговорів з Україною у стамбульському форматі.
  • Український лідер Володимир Зеленський готовий до переговорів у Стамбулі, однак лише після припинення вогню.

Кремль знову почав висувати Україні вимоги

Як уже згадувалося раніше, на тлі нічного звернення російський диктатор Володимир Путін почав стверджувати, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Україною без попередніх умов.

Він також припустив, що вони можуть відбутися у Стамбулі (Туреччина) 15 травня.

Пропонуємо відновити прямі переговори з Київським режимом у четвер, 15 травня у Стамбулі, де вони були перервані, — заявив Путін.

Однак, як згодом виявилося, у Москви все ж є умови, про які спочатку ніхто не сказав.

Так, Юрій Ушаков почав наполягати, що переговори у Стамбулі мають відбуватися з урахуванням результатів переговорів, "перерваних у 2022 році", і ситуації "на землі".

З урахуванням цього, з урахуванням, природно, з урахуванням реальної ситуації, — заявив поплічник Путіна.

До слова, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів у Стамбулі, однак лише після того, як Путін дасть наказ зупинити вогонь на фронті та поза його межами.

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