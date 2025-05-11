Кремль уже придумал условие для переговоров с Украиной в Стамбуле

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что предложенные Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом результатов переговоров, "прерванных в 2022 году", и ситуации на фронте.

Кремль снова начал выдвигать Украине требования

Как уже упоминалось ранее, на фоне ночного обращения российский диктатор Владимир Путин начал утверждать, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Украиной без предварительных условий.

Он также предположил, что они могут пройти в Стамбуле (Турция) 15 мая.

Предлагаем возобновить прямые переговоры с Киевским режимом в четверг, 15 мая в Стамбуле, где они были прерваны, — заявил Путин. Поделиться

Однако, как впоследствии оказалось, у Москвы все же есть условия, о которых поначалу никто не сказал.

Так, Юрий Ушаков начал настаивать, что переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом результатов переговоров, "прерванных в 2022 году", и ситуации "на земле".

С учетом этого, с учетом, естественно, с учетом реальной ситуации, — заявил приспешник Путина. Поделиться

К слову, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам в Стамбуле, однако только после того, как Путин прикажет остановить огонь на фронте и за его пределами.