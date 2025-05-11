Кремль уже придумал условие для переговоров с Украиной в Стамбуле
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Кремль уже придумал условие для переговоров с Украиной в Стамбуле

Кремль снова начал выдвигать Украине требования
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Источник:  online.ua

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что предложенные Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом результатов переговоров, "прерванных в 2022 году", и ситуации на фронте.

Главные тезисы

  • Кремль определил условия для переговоров с Украиной в стамбульском формате.
  • Украинский лидер Владимир Зеленский готов к переговорам в Стамбуле, но только после прекращения огня.

Кремль снова начал выдвигать Украине требования

Как уже упоминалось ранее, на фоне ночного обращения российский диктатор Владимир Путин начал утверждать, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Украиной без предварительных условий.

Он также предположил, что они могут пройти в Стамбуле (Турция) 15 мая.

Предлагаем возобновить прямые переговоры с Киевским режимом в четверг, 15 мая в Стамбуле, где они были прерваны, — заявил Путин.

Однако, как впоследствии оказалось, у Москвы все же есть условия, о которых поначалу никто не сказал.

Так, Юрий Ушаков начал настаивать, что переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом результатов переговоров, "прерванных в 2022 году", и ситуации "на земле".

С учетом этого, с учетом, естественно, с учетом реальной ситуации, — заявил приспешник Путина.

К слову, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам в Стамбуле, однако только после того, как Путин прикажет остановить огонь на фронте и за его пределами.

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