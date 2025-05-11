Эрдоган поддержал позицию Украины в ходе переговоров с Путиным
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Политика
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Эрдоган поддержал позицию Украины в ходе переговоров с Путиным

Эрдоган встал на сторону Украины
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Источник:  online.ua

11 мая турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что всеобъемлющее прекращение огня в войне против Украины создаст необходимые условия для переговоров. Что важно понимать, Кремль в своем заявлении не указал этого.

Главные тезисы

  • Реджеп Тайип Эрдоган выступил в поддержку Украины, призывая к мирным переговорам с Россией.
  • Кремль до сих пор не согласился на 30-дневную остановку огня.

Эрдоган встал на сторону Украины

Пресс-служба президента Турции сообщает, что Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

В центре их внимания находились двусторонние отношения между Анкарой и Москвой, а также глобальные вопросы.

Приветствуя заявление президента Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, президент Эрдоган заявил, что Турция готова принять переговоры, которые приведут к долгосрочному решению.

Отметив, что открылось окно возможностей для достижения мира, президент Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров.

Таким образом, турецкий лидер поддержал призыв Украины и ее союзников к 30-дневному прекращению огня.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам с Россией, но есть условие.

Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться, — заявил глава государства.

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