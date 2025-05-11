Эрдоган поддержал позицию Украины в ходе переговоров с Путиным

11 мая турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что всеобъемлющее прекращение огня в войне против Украины создаст необходимые условия для переговоров. Что важно понимать, Кремль в своем заявлении не указал этого.

Эрдоган встал на сторону Украины

Пресс-служба президента Турции сообщает, что Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

В центре их внимания находились двусторонние отношения между Анкарой и Москвой, а также глобальные вопросы.

Приветствуя заявление президента Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, президент Эрдоган заявил, что Турция готова принять переговоры, которые приведут к долгосрочному решению. Поделиться

Отметив, что открылось окно возможностей для достижения мира, президент Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров.

Таким образом, турецкий лидер поддержал призыв Украины и ее союзников к 30-дневному прекращению огня.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам с Россией, но есть условие.