Келлог выдвинул Путину требование для прямых переговоров с Украиной
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Келлог выдвинул Путину требование для прямых переговоров с Украиной

У Трампа не поддержали идею Путина
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Источник:  online.ua

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог четко дал понять, что сначала российский диктатор Владимир Путин должен согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня, а лишь потом договариваться о прямых перегораниях с Киевом.

Главные тезисы

  • Президент Трамп не поддержал идею Путина по переговорам с Украиной без прекращения огня.
  • Джон Болтон считает, что последние заявления и действия российского диктатора значительно усугубляют его положение.

У Трампа не поддержали идею Путина

Кит Келлог первым из команды американского лидера прокомментировал ультимативное предложение российского диктатора Владимира Путина о переговорах в Стамбуле 15 мая.

Он отреагировал на сообщение премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона о том, что мир в Украине должен начаться с 30-дневного прекращения огня.

Даже премьер-министр Новой Зеландии это понимает. Как не раз говорил президент Трамп: прекратите убийства! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам. Не наоборот.

Следует отметить, что на предложение Путина также отреагировал бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

По мнению последнего, российский диктатор рискует "переиграть" и ухудшить свое положение.

Путин получил уже очень много уступок, которых хочет. Он хочет удержать под своим контролем те территории, которые Россия захватила в Украине. Но, думаю, сейчас он рискует "переиграть" во взаимодействии с Трампом, — подчеркнул Болтон.

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