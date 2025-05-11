Келлог выдвинул Путину требование для прямых переговоров с Украиной

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог четко дал понять, что сначала российский диктатор Владимир Путин должен согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня, а лишь потом договариваться о прямых перегораниях с Киевом.

У Трампа не поддержали идею Путина

Кит Келлог первым из команды американского лидера прокомментировал ультимативное предложение российского диктатора Владимира Путина о переговорах в Стамбуле 15 мая.

Он отреагировал на сообщение премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона о том, что мир в Украине должен начаться с 30-дневного прекращения огня.

Даже премьер-министр Новой Зеландии это понимает. Как не раз говорил президент Трамп: прекратите убийства! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам. Не наоборот. Поделиться

Следует отметить, что на предложение Путина также отреагировал бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

По мнению последнего, российский диктатор рискует "переиграть" и ухудшить свое положение.