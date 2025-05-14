Представители американского Института изучения войны обращают внимание на то, что российские захватчики бросают на штурмы плохо обученных новобранцев, отмечая таким образом еще большие потери на поле боя.

Российская пехота — не самого высокого качества

Американские аналитики пришли к выводу, что армия РФ генерирует достаточно сил для возмещения потерь.

Она активно наращивает численность группировки своих войск в Украине, несмотря на колоссальный рост потерь на квадратный километр.

Это указывает на то, что российский диктатор Владимир Путин согласен платить тысячами жизней своих воинов, игнорируя уменьшение отдачи, чтобы получить выгодные позиции на поле боя и урегулировать восприятие военных возможностей России для давления на Украину в переговорах.

Что важно понимать, 13 мая нелегитимный глава Кремля официально подтвердил, что от 50 тыс. до 60 тыс. человек добровольно вступают в ряды российской армии ежемесячно.