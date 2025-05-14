Аналитики обнаружили еще одно слабое место армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики обнаружили еще одно слабое место армии РФ

Российская пехота - не самого высокого качества
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Источник:  ISW

Представители американского Института изучения войны обращают внимание на то, что российские захватчики бросают на штурмы плохо обученных новобранцев, отмечая таким образом еще большие потери на поле боя.

Главные тезисы

  • Стратегия Владимира Путина заключается в игнорировании потерь для достижения выгодных позиций на поле боя.
  • Российские новобранцы проходят только месяц обучения перед развертыванием на фронте. Это делает армию РФ еще более слабой и беспомощной.

Российская пехота — не самого высокого качества

Американские аналитики пришли к выводу, что армия РФ генерирует достаточно сил для возмещения потерь.

Она активно наращивает численность группировки своих войск в Украине, несмотря на колоссальный рост потерь на квадратный километр.

Это указывает на то, что российский диктатор Владимир Путин согласен платить тысячами жизней своих воинов, игнорируя уменьшение отдачи, чтобы получить выгодные позиции на поле боя и урегулировать восприятие военных возможностей России для давления на Украину в переговорах.

Что важно понимать, 13 мая нелегитимный глава Кремля официально подтвердил, что от 50 тыс. до 60 тыс. человек добровольно вступают в ряды российской армии ежемесячно.

Россия продолжает терпеть потери личного состава по сравнению с уровнем потерь, которые российские войска понесли во время периода усиленного наступления осенью 2024 года, несмотря на замедление темпов продвижения в течение первых четырех месяцев 2025 года

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