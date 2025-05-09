Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание САУ Caesar для Украины

Доходы от замороженных российских активов Франция направит на обслуживание самоходных артиллерийских установок Caesar, которые она поставила Украине.

Франция будет обслуживать украинские САУ Caesar благодаря замороженным активам РФ

В скором времени мы объявим, что благодаря мобилизации доходов от замороженных акций Франция сможет через свою компанию KNDS обеспечить оперативное обслуживание орудий Caesar, которые Франция поставила Украине для противостояния ударам России, — цитирует издание заявление главы французской дипломатии Жана-Ноэля Барро, участвующего во встрече министров иностранных дел Европейского союза. Поделиться

В издании отмечается, что ЕС решил использовать проценты, полученные от замороженных российских активов, чтобы помочь Киеву.

Отмечается, что в июне 2024 года франко-германский оружейный концерн KNDS, в частности, производящий САУ Caesar, официально оформил в Париже создание дочерней компании в Украине, а затем объявил о создании центра технического обслуживания Caesar.

Le Figaro указывает, что Франция поставила Украине около 60 орудий, способных с большой точностью выстреливать шесть снарядов менее чем за минуту на расстояние до 40 км.