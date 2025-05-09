Франція спрямує доходи від заморожених активів РФ на обслуговування САУ Caesar для України
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Франція спрямує доходи від заморожених активів РФ на обслуговування САУ Caesar для України

САУ
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Джерело:  Le Figaro

Доходи від заморожених російських активів Франція спрямує на обслуговування самохідних артилерійських установок Caesar, які вона поставила Україні.

Головні тези:

  • Франція вирішила спрямувати доходи від заморожених активів РФ на обслуговування САУ Caesar для України.
  • Компанія KNDS забезпечить оперативне технічне обслуговування гармат, поставлених Україні, для протистояння ударам Росії.

Франція обслуговуватиме українські САУ Caesar завдяки замороженим активам РФ

Незабаром ми оголосимо, що завдяки мобілізації доходів від заморожених акцій Франція зможе через свою компанію KNDS забезпечити оперативне обслуговування гармат Caesar, які Франція поставила Україні для протистояння ударам Росії, — цитує видання заяву очільника французької дипломатії Жана-Ноеля Барро, який бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

У виданні зазначають, що ЄС вирішив використати відсотки, отримані від заморожених російських активів, щоб допомогти Києву.

Зауважується, що у червні 2024 року франко-німецький збройовий концерн KNDS, який, зокрема, виробляє САУ Caesar, офіційно оформив у Парижі створення дочірньої компанії в Україні, а потім оголосив про створення центру технічного обслуговування Caesar.

Le Figaro вказує, що Франція поставила Україні близько 60 цих гармат, здатних з великою точністю вистрілювати шість снарядів менш ніж за хвилину на відстань до 40 км.

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