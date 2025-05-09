Франція спрямує доходи від заморожених активів РФ на обслуговування САУ Caesar для України

Доходи від заморожених російських активів Франція спрямує на обслуговування самохідних артилерійських установок Caesar, які вона поставила Україні.
Головні тези:
- Франція вирішила спрямувати доходи від заморожених активів РФ на обслуговування САУ Caesar для України.
- Компанія KNDS забезпечить оперативне технічне обслуговування гармат, поставлених Україні, для протистояння ударам Росії.
Франція обслуговуватиме українські САУ Caesar завдяки замороженим активам РФ
У виданні зазначають, що ЄС вирішив використати відсотки, отримані від заморожених російських активів, щоб допомогти Києву.
Зауважується, що у червні 2024 року франко-німецький збройовий концерн KNDS, який, зокрема, виробляє САУ Caesar, офіційно оформив у Парижі створення дочірньої компанії в Україні, а потім оголосив про створення центру технічного обслуговування Caesar.
Le Figaro вказує, що Франція поставила Україні близько 60 цих гармат, здатних з великою точністю вистрілювати шість снарядів менш ніж за хвилину на відстань до 40 км.
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