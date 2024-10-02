Україна отримає від Бельгії три САУ Caesar. Коли саме
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Бельгії три САУ Caesar. Коли саме

Caesar
Джерело:  rtbf.be

Бельгія планує поставити Україні три самохідні артилерійські установки Caesar.

Головні тези:

  • Бельгія планує поставити Україні три артилерійські установки Caesar в рамках артилерійської коаліції.
  • Франція та інші країни об'єднались для підтримки української армії, надавши можливість отримати додаткові САУ у найближчі роки.
  • KNDS відкрив філію в Україні для технічного обслуговування та ремонту озброєння, зокрема, артилерійських систем Caesar.

Україна отримає від Бельгії три САУ Caesar

Раді міністрів найближчим часом буде представлено досьє про придбання і передачу Україні трьох артилерійських установок Caesar загальною вартістю 12 млн євро, — йдеться у повідомленні.

Автори також нагадали, що у січні цього року Франція сформувала "артилерійську коаліцію" для підтримки разом зі США української армії. До неї входять 25 країн, включно з Бельгією.

Метою коаліції було надання Україні 72 додаткових САУ Caesar у 2024 році.

Франція зобов’язалася передати 12 артилерійських установок. На Бельгію припадає три.

KNDS відкрив філію в Україні

Метою створення КНДС Україна є технічне обслуговування, ремонт та капітальний ремонт озброєння: танків Leopard 1 і Leopard 2, артилерійських систем Caesar, AMX10 RC, PzH 2000 і зенітних установок Gepard.

У компанії заявили, що підтримуватимуть співпрацю між державними установами України, українською збройною промисловістю та KNDS.

Крім того, KNDS збирається у партнерстві з українською промисловістю організувати спільне виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів та запчастин.

KNDS — один із найбільших збройових конгломератів у Європі, заснований німецькою компанією KMW і французькою Nexter. До його портфоліо входять танки, броньовані машини, артустановки, боєприпаси, мостоукладачі тощо. Найвідоміші продукти — танки Leopard та самохідні артилерійські установки Caesar.

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