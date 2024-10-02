Украина получит от Бельгии три САУ Caesar. Когда именно

Украина получит от Бельгии три САУ Caesar

Совету министров в ближайшее время будет представлено досье о приобретении и передаче Украине трех артиллерийских установок Caesar общей стоимостью 12 млн евро, говорится в сообщении.

Авторы также напомнили, что в январе этого года Франция сформировала "артиллерийскую коалицию" для поддержки совместно с США украинской армии. В нее входят 25 стран, включая Бельгию.

Целью коалиции было предоставление Украине 72 дополнительных САУ Caesar в 2024 году. Поделиться

Франция обязалась передать 12 артиллерийских установок. На Бельгию приходится три.

KNDS открыл филиал в Украине

Целью создания КНДС является техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт вооружения: танков Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийских систем Caesar, AMX10 RC, PzH 2000 и зенитных установок Gepard.

В компании заявили, что будет поддерживать сотрудничество между государственными учреждениями Украины, украинской вооруженной промышленностью и KNDS.

Кроме того, KNDS собирается в партнерстве с украинской промышленностью организовать совместное производство 155 мм артиллерийских боеприпасов и запчастей.

KNDS — один из крупнейших оружейных конгломератов в Европе, основанный немецкой компанией KMW и французской Nexter. В его портфолио входят танки, бронированные машины, артустановки, боеприпасы, мостоукладчики и т.д. Самые известные продукты — танки Leopard и самоходные артиллерийские установки Caesar.