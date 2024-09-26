Великобритания передаст Украине партию САУ AS90. Когда именно

Великобритания передаст Украине САУ AS90 общим количеством в 16 единиц. Часть самоходных установок уже была доставлена.
Главные тезисы
- Украина получила от Великобритании партию современных самоходных артиллерийских установок AS90 для поддержки обороноспособности против российской агрессии.
- САУ AS90 представляет собой современную боевую машину с высокой точностью стрельбы, системой управления огнем и возможностью использования различных видов боеприпасов.
- AS90 имеет современную броню, систему автоматической зарядки и возможность использования различных видов боеприпасов, что повышает эффективность поддержки украинских войск.
Украина получит новую помощь от Великобритании
Как рассказали в Министерстве обороны Британии, всего планируется доставить 16 единиц САУ, 10 из которых уже доставлены, а еще шесть будут доставлены в ближайшие недели.
В Минобороны Великобритании отметили, что артиллерия играет жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей.
Кроме того, Британия и Украина создадут совместное подразделение Министерства обороны и Министерства иностранных дел Украины во главе с Министром иностранных дел Дэвидом Лемми и Министром обороны Джоном Гили, который объединит экспертный потенциал и поможет внедрить новый общегосударственный подход к Украине.
Что известно о САУ AS90
САУ AS90 (англ. AS-90), также известная как AS90 Braveheart, является самоходной артиллерийской установкой, разработанной и изготовленной в Великобритании. Она была создана компанией Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL) в 1980-х годах и была принята на вооружение британской армии в 1993 году.
Основные характеристики:
калибр: 155 мм;
длина ствола: 39 калибров (поздние версии оснащены стволом 52 калибра для увеличения дальности стрельбы);
масса: около 45 тонн;
дальность стрельбы: до 24,7 км со стандартными боеприпасами и до 30 км со специальными снарядами;
Система управления огнем: цифровая система управления огнем, позволяющая быстро открывать огонь и оперативно менять позицию.
AS90 имеет современную броню, обеспечивающую защиту экипажа от осколков и стрелкового оружия. Она оборудована системой автоматической зарядки, значительно повышающей скорострельность, а также возможность использования различных видов боеприпасов, включая кассетные, бронебойные и другие.
После начала полномасштабной войны России против Украины, AS90 попала в перечень вооружения, которое было передано или предлагается для передачи Украине для защиты от российской агрессии.
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