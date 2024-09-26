Британія передасть Україні партію САУ AS90. Коли саме
Категорія
Україна
Дата публікації

Британія передасть Україні партію САУ AS90. Коли саме

Ministry of Defence
САУ

Велика Британія передасть Україні САУ AS90 загальною кількістю в 16 одиниць. Частина самохідних установок вже була доставлена.

Головні тези:

  • Україна отримує від Великої Британії партію САУ AS90 для підтримки обороноздатності проти російської агресії.
  • 16 одиниць САУ планується передати, з чим 10 вже були доставлені, а решта будуть надіслані найближчими тижнями.
  • САУ AS90 є сучасною бойовою машиною з високою точністю стрільби, системою управління вогнем та можливістю використання різноманітних видів боєприпасів.

Україна отримає нову допомогу від Британії

Як розповіли у Міністерстві оборони Британії, загалом планується доставити 16 одиниць САУ, 10 з яких вже доставлено, а ще шість будуть доставлені найближчими тижнями.

У Міноборони Британії зауважили, що артилерія відіграє життєво важливу роль у забезпеченні прикриття українських військ та знищенні ключових російських цілей.

Окрім цього Британія та Україна створять спільний підрозділ Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ України на чолі з Міністром закордонних справ Девідом Леммі та Міністром оборони Джоном Гілі, який об'єднає експертний потенціал та допоможе впровадити новий загальнодержавний підхід до України.

Що відомо про САУ AS90

САУ AS90 (англ. AS-90), також відома як AS90 Braveheart, є самохідною артилерійською установкою, розробленою і виготовленою у Великій Британії. Вона була створена компанією Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL) у 1980-х роках і прийнята на озброєння британської армії в 1993 році.

Основні характеристики:

  • калібр: 155 мм;

  • довжина ствола: 39 калібрів (пізніші версії оснащені стволом 52 калібру для збільшення дальності стрільби);

  • маса: близько 45 тонн;

  • дальність стрільби: до 24,7 км зі стандартними боєприпасами та до 30 км зі спеціальними снарядами;

  • система управління вогнем: цифрова система управління вогнем, яка дозволяє швидко відкривати вогонь і оперативно змінювати позицію.

AS90 має сучасну броню, що забезпечує захист екіпажу від осколків та стрілецької зброї. Вона обладнана системою автоматичного заряджання, яка значно підвищує скорострільність, а також має можливість використання різноманітних видів боєприпасів, включаючи касетні, бронебійні та інші.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України, AS90 потрапила до переліку озброєння, яке було передано або пропонується для передачі Україні для захисту від російської агресії.

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