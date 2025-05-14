Представники американського Інституту вивчення війни звертають увагу на те, що російські загарбники кидають на штурми погано навчених новобранців, таким чином зазнаючи ще більших втрат на полі бою.

Російська піхота — не найвищої якості

Американські аналітики дійшли висновку, що армія РФ генерує вдосталь сил для відшкодування втрат.

Вона активно нарощує чисельність угруповання своїх військ в Україні, попри колосальний ріст втрат на квадратний кілометр.

Це вказує на те, що російський диктатор Володимир Путін згоден платити тисячами життів своїх вояк, ігноруючи зменшення віддачі, щоб отримати вигідні позиції на полі бою та врегулювати сприйняття військових можливостей Росії для тиску на Україну в переговорах.

Що важливо розуміти, 13 травня нелегітимний глава Кремля офіційно підтвердив, що від 50 тис до 60 тис осіб добровільно вступають до лав російської армії щомісяця.