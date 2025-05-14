Аналітики знайшли ще одне слабке місце армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики знайшли ще одне слабке місце армії РФ

Російська піхота - не найвищої якості
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Джерело:  ISW

Представники американського Інституту вивчення війни звертають увагу на те, що російські загарбники кидають на штурми погано навчених новобранців, таким чином зазнаючи ще більших втрат на полі бою.

Головні тези:

  • Стратегія Володимира Путіна полягає в ігноруванні втрат для досягнення вигідних позицій на полі бою та під час переговорів з Україною.
  • Російські новобранці проходять лише місяць навчання перед розгортанням на фронті. Це робить армію РФ ще слабшою та безпораднішою.

Російська піхота — не найвищої якості

Американські аналітики дійшли висновку, що армія РФ генерує вдосталь сил для відшкодування втрат.

Вона активно нарощує чисельність угруповання своїх військ в Україні, попри колосальний ріст втрат на квадратний кілометр.

Це вказує на те, що російський диктатор Володимир Путін згоден платити тисячами життів своїх вояк, ігноруючи зменшення віддачі, щоб отримати вигідні позиції на полі бою та врегулювати сприйняття військових можливостей Росії для тиску на Україну в переговорах.

Що важливо розуміти, 13 травня нелегітимний глава Кремля офіційно підтвердив, що від 50 тис до 60 тис осіб добровільно вступають до лав російської армії щомісяця.

Росія продовжує терпіти втрати особового складу, порівнянні з рівнем втрат, які російські війська зазнали під час періоду посиленого наступу восени 2024 року, незважаючи на уповільнення темпів просування протягом перших чотирьох місяців 2025 року.

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